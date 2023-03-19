انتشال جثة طفلة جرفها السيل في جازان

انتشل فريق الدفاع المدني بجازان طفلة جرفها السيل في أحد أودية صبيا.

وقال المدني في تغريدة عبر موقع تويتر: انتشل مدني جازان طفلة جرفها السيل في أحد أودية صبيا، نسأل الله أن يجعلها شفيعةً لوالديها.

أمطار وسيول

وشهدت منطقة جازان الأيام الماضية، هطولًا للأمطار الغزيرة وجريانًا للسيول خاصة محافظتي صبيا والريث.

و​في حادثة مؤلمة، شهدت قرية مُشلحة التابعة لمحافظة صبيا بمنطقة جازان، وفاة 4 أطفال من أسرة واحدة أمام أنظار والدهم، بعد أن جرفت السيول مركبتهم أثناء عودتهم الاثنين الماضي.

كما باشرت فرق الدفاع المدني بمنطقة جازان الأيام الماضية، البحث عن مفقودين جرفتهم السيول بمحافظتي صبيا، والريث.