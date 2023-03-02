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كان عالقًا تحت كتل خرسانية

انتشال كلب من تحت الأنقاض بأنطاكيا بعد 23 يومًا

الخميس ٢ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠٥ مساءً
انتشال كلب من تحت الأنقاض بأنطاكيا بعد 23 يومًا
المواطن - فريق التحرير

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أفادت وسائل إعلانم محلية تركية، اليوم الخميس، انتشال فرق الإنقاذ لـ كلب هجين يُدعى “أليكس” من تحت أنقاض الأبنية والمنازل في أنطاكيا، بعد 23 يوماً على حصول الزلزال المدمّر في المدينة الواقعة جنوب تركيا، .

وبحسب “سكاي نيوز عربية” كان “أليكس” عالقًا تحت كتل خرسانية سقطت عقب الزلزال الذي وقع في 6 فبراير بعد الساعة الرابعة فجراً وبلغت قوته 7.8 درجات، وفقًا لما أظهرته مشاهد من عملية إنقاذ الكلب نشرتها وسائل إعلام تركية.

وكان صاحب الكلب المدعو مراد أريسي سمع نُباح “أليكس” وأعلم بلدية كونيا (وسط) التي أرسلت فريق إنقاذ إلى المكان لانتشال الحيوان.

إنقاذ المئات

وأنقذت عناصر الإغاثة في تركيا مئات القطط والكلاب والطيور والأرانب والأبقار والأغنام التي علقت تحت أنقاض مبان في جنوب البلاد.

وأودى الزلزال الذي يعتبر أسوأ كارثة تتعرض لها تركيا في التاريخ المعاصر، بحياة أكثر من 45 ألف شخص في تركيا وأكثر من 5 آلاف في سوريا المجاورة، فيما دمّر مئات الآلاف من المباني.

 

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