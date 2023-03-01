انتفاضة الهلال تُشعل مواجهة الوحدة

يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواصلة انتفاضته خلال الفترة الماضية، وتجاوز عقبة الوحدة في دوري روشن السعودي.

الزعيم ضيفًا على الوحدة

ومن المقرر أن يلعب الوحدة ضد الهلال مساء يوم غد الخميس، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي.

وقبل لقاء الغد، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 19 نقطة، فيما يقع الزعيم في المركز الرابع برصيد 32 نقطة، ولكنه يملك 3 مباريات مؤجلة.

تألق الهلال في فبراير

وعانى الهلال من تذبذب النتائج محليًا، قبل أن يظهر بشكل مميز خلال منافسات شهر فبراير الماضي، حيث شارك في كأس العالم للأندية، ونجح في التأهل إلى النهائي وحصد ميدالية للمرة الأولى في تاريخه.

وبدأ الهلال مشواره بمونديال الأندية، بتجاوز الوداد المغربي بطل دوري أبطال إفريقيا بركلات الترجيح، قبل أن يفوز على فلامنجو البرازيلي في نصف النهائي بنتيجة 3/2، وخسر النهائي أمام ريال مدريد بنتيجة 5/3.

وبعد الانتهاء من المشاركة في كأس العالم للأندية، انتقل تألق الهلال إلى دوري أبطال آسيا، حيث فاز على شباب الأهلي دبي بنتيجة 3/1، ثم فولاذ الإيراني بهدف، قبل أن يكتسح الدحيل القطري بسباعية نظيفة في نصف النهائي.

ويأمل المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز في استغلال الحالة المعنوية المرتفعة للاعبين، والتألق في دوري روشن السعودي بتحقيق سلسلة انتصارات متتالية، أملًا في تعثر المنافسين وخطف الصدارة.