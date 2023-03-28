انتقادات تطال حمزة يوسف أول زعيم مسلم لحكومة إسكتلندا

أبرزت الصحف البريطانية انتخاب حمزة يوسف زعيمًا للحزب الوطني في إسكتلندا، وهو ما يعني تلقائيًا تولي رئاسة الحكومة خلفًا لنيكولا ستيرجن، لكن بعض هذه الصحف هاجمت يوسف بقسوة.

وكان الحزب الوطني الحاكم في إسكتلندا قد انتخب، حمزة يوسف (37 عامًا) زعيمًا للحزب، ليكون أول رئيس مسلم ومن أصول غير إسكتلندية يتولى هذا المنصب، وذلك بعد أن قدمت نيكولا ستيرجن استقالتها بشكل مفاجئ في فبراير الماضي، وهو ما أتاح المجال أمام يوسف لكي يصعد إلى رئاسة الحكومة بعد أن كان يتولى حقيبة الصحة.

الانفصال عن بريطانيا

وستكون مهمته إعداد المواطنين في بلاده لمحاولة جديدة للانفصال عن بريطانيا، بعد فشل الحزب سابقًا في تحقيق الأمر، ولكن تراوحت انتقادات الصحف البريطانية بين محاولة تجديد مساعي الانفصال وسجله الرديء في المناصب الوزارية السابقة ووصل الأمر إلى النواحي العرقية.

انتقادات قاسية

اعتبرت صحيفة الصن البريطانية أن يوسف حمزة يفتقر إلى كثير مما اتسمت به الإدارة الحديدية لرئيسة الوزراء السابقة، قائلة إنه ارتكب أخطاء فادحة، خلال توليه مناصب وزارية عديدة خلال عقد من الزمان، معتبرة إياه أنه سيكون سيئًا مثل نيكولا ستيرجن.

واستعادت الصحيفة مقتطفات من المناظرة التي جمعت يوسف مع منافسته كيت فوربس على زعامة الحزب، وقالت فيها فوربس إن القطارات لم تكن مضبوطة في مواعيدها عندما كان وزيرًا للنقل، وعندما كان وزيرًا للعدل وصلت الشرطة إلى حافة الهاوية، وفي المنصب الأخير أي وزارة الصحة سجلت أوقات الانتظار للمراجعين أرقامًا قياسية.

ومن جانبها، اعتبرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن حمزة يوسف أكثر السياسيين عديمي الجدوى في جيله، واستعادت الصحيفة حديثًا سابقًا ليوسف أدلى به عام 2020، وخاطب فيه عددًا من المسؤولين الكبار في بلاده بناءً على أساس عرقهم، فهذا أبيض وذلك أسود، وقال إن كل قضاة المحكمة العليا بيض، وكذلك المناصب العليا في البلاد وحتى المناصب العادية.

وقالت إن يوسف نسي أن الإحصاءات الرسمية تظهر أن 96 في المئة من سكان إسكتلندا من البيض، و0.56 فقط من الأفارقة، ذكرت الصحيفة المعروفة بتوجهها اليميني أن يوسف سيميل أكثر نحو اليسار المتشدد.

أشارت صحيفة إكسبرس إلى أن سجل يوسف في العمل الحكومي بائس، كما يفتقر إلى مهارات التواصل المتميزة لدى رئيسة الوزراء السابقة.

من هو حمزة يوسف؟

ولد حمزة يوسف في غلاسكو عام 1985 ووالده هو مظفر يوسف من البنجاب الباكستانية، هاجر والده برفقة الأسرة إلى إسكتلندا عام 1960.

والدة رئيس الوزراء المرتقب هي شايتسا بوتا التي ولدت في كينيا، وتنحدر أسرتها من جنوب آسيا، تخرج حمزة من جامعة غلاكسو، وحصل على ماجستير العلوم السياسية عام 2007، وانتخب عضوًا في البرلمان عام 2011.