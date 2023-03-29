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أعلنت وزارة التجارة، انتقال توثيق المتاجر الإلكترونية إلى منصة الأعمال بدلًا من معروف.
وقالت الوزارة عبر موقع تويتر: سعيًا لتعزيز موثوقية التجارة الإلكترونية وصحة تعاملاتها عبر حسابات بنكية مربوطة بتلك المتاجر، دعت وزارة التجارة أصحاب المتاجر الإلكترونية إلـى توثيق متاجرهـم في منصـة الأعمـال التابعة للمركز السـعودي للأعمال بدلًا من منصة معروف.
وتأتي هذه الخطوة بالتكامل مع مجلس التجارة الإلكترونية، نتيجة لتطوير إجـراءات التوثيـق، واشـتراط وجـود حسـاب بنكي تجـاري للمتجـر لتعزيز الموثوقية في تعاملاته المالية، وتجنب عمليات النصب والاحتيال.
وأوضحت الوزارة أن إجراءات التوثيق سهلة وميسرة وتتم بشكل إلكتروني عبر الرابط الإلكتروني (اضغط هنا)، ويشترط للحصول على التوثيق: وجود سجل تجاري أو وثيقة عمل حر سارية المفعول، ووجود حساب بنكي تجاري.
وستكون منصة الأعمال هي المنصة الوحيدة المعتمدة لتوثيق المتاجر الإلكترونية في المملكة.