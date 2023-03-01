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وفقًا لقرار مجلس الوزراء

انتهاء المهلة التصحيحية لإسقاط المركبات التالفة اليوم

الأربعاء ١ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٥ صباحاً
انتهاء المهلة التصحيحية لإسقاط المركبات التالفة اليوم
المواطن - فريق التحرير

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تنتهي، اليوم الأربعاء، المهلة التصحيحية لإسقاط المركبات التالفة أو المهملة.

وأوضحت المديرية العامة للمرور أن أنواع المركبات التي يمكن إسقاطها تشمل “المركبات الخصوصي، والنقل العام، والخاص، والحافلات الصغيرة ومركبات الأجرة، والأشغال العامة، والدراجات النارية”.

الإعفاء من الرسوم

وأكدت أن من سينقل ملكية مركبته التالفة أو المهملة إلى محال بيع المركبات الملغى تسجيلها (التشليح) أو محال مكابس الحديد المعتمدة قبل نهاية المهلة الممنوحة، سيعفى من الرسوم والغرامات المترتبة عليها.

وكانت منصة أبشر قد أطلقت بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور خدمة إسقاط المركبات والتي تتيح للمواطنين والمقيمين في مختلف مناطق المملكة الاستفادة من المهلة التصحيحية لإسقاط المركبات المهملة أو التالفة، وذلك وفقاً لقرار مجلس الوزراء.

 

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