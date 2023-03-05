انخفاض أرباح أسمنت حائل بنسبة 61 % خلال 2022

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أعلنت شركة “أسمنت حائل” النتائج المالية السنوية المنتهية في 2022-12-31، موضحة انخفاض الأرباح بنسبة 61% إلى 16 مليون ريال خلال 2022.
وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أن سبب الانخفاض في صافي الربح خلال العام الحالي مقارنة بالعام السابق يعود إلى الانخفاض في متوسط سعر البيع إضافة إلى العوامل الاستثنائية الأخرى خلال العام مثل الارتفاع في المصروفات العمومية والإدارية بسبب غرامة لإحدى الجهات الحكومية بقيمة عشرة ملايين ريال.
أيضًا أعلنت الشركة، تسجيل خسائر من التغير في القيمة العادلة لاستثمارات مالية خلال العام الحالي “مقابل تسجيل أرباح خلال العام السابق”، نتيجة تأثر أسواق المال المحلية والخارجية بسبب الأحداث العالمية، وذلك رغم ارتفاع كمية وقيمة المبيعات خلال العام الحالي مقارنة بالعام السابق.