انخفاض أرباح تكافل الراجحي 13% إلى 100 مليون ريال

كشفت شركة “الراجحي للتأمين التعاوني”، عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 2022-12-31 قبل الزكاة.

وأعلنت الشركة انخفاض أرباح “تكافل الراجحي” بنسبة 13% إلى 100 مليون ريال خلال العام 2022م.

صافي الربح

ويعود انخفاض صافي الربح قبل الزكاة بمبلغ قدره 15,515 ألف ريال وبنسبة 13.45 في المائة بصفة أساسية لارتفاع صافي تكلفة المطالبات المتحملة بقيمة 96,402 ألف ريال بنسبة 5.60 في المائة وارتفاع تكلفة اكتتاب وثائق التأمين بقيمة 150,857 ألف ريال بنسبة 78.98 في المائة.