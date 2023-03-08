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انخفاض أسعار الذهب وعيار 21 بـ 190 ريالاً للجرام

الأربعاء ٨ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٢ صباحاً
انخفاض أسعار الذهب وعيار 21 بـ 190 ريالاً للجرام
المواطن - فريق التحرير

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سجلت أسعار الذهب في المملكة، اليوم الأربعاء، انخفاضاً ملحوظاً مقارنة بالأسعار التي سجلتها خلال الأيام الماضية.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 190.84 ريال، 50.89 دولار، وعيار 18 وصل إلى 163.58 ريال، 43.62 دولار.

الذهب عيار 24

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 218.10 ريال، 58.16 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 199.93ريال، 53.31 دولار.

الجنيه الذهب

كما سجل سعر الجنيه الذهب (8 جرامات) عيار 21 نحو (1,870.55) ريال، والجنيه عيار 22 نحو (1,959.62) ريال، والجنيه عيار 24 نحو (2,137.77) ريال.

سعر السبيكة

وسجل سعر السبيكة الذهب 5 جرامات نحو (1,157.96) ريال، والسبيكة 10 جرامات نحو (2,289.20) ريال، والسبيكة 20 جرامًا نحو (4,547.22) ريال.

وبلغت السبيكة 50 جرامًا نحو (11,290.11) ريال، والسبيكة 100 جرام نحو (22,535.69) ريال، والسبيكة 1 كجم نحو (224,243.45) ريال.

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