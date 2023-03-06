السعودية تفوز بالمركز الأول في مسابقة أطباء زمالة القلب الأمريكية انخفاض أسعار الذهب وعيار 21 بـ 195 ريالاً للجرام أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم 3 متسولين في المنطقة الشرقية بقبضة الأمن الاحتلال الإسرائيلي يغلق معابر الضفة وغزة أمطار رعدية ورياح نشطة على معظم المناطق توقعات بـ أمطار متفاوتة وبرد على عدة مناطق مدرب ليفربول يُحذر رغم الفوز بسباعية القناة الناقلة لـ مباراة نادي الزمالك ضد الترجي البخاخات الثلجية قد تتسبب باشتعال السيارة
سجلت أسعار الذهب في المملكة، اليوم الاثنين، انخفاضاً طفيفاً مقارنة بالأسعار التي سجلتها خلال الأيام الماضية.
ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 195.48 ريال، 52.13 دولار، وعيار 18 وصل إلى 167.56 ريال، 44.68 دولار.
وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 223.41 ريال، 59.58 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 204.79 ريال، 54.61 دولار.
كما سجل سعر الجنيه الذهب (8 جرامات) عيار 21 نحو (1,879.67) ريال، والجنيه عيار 22 نحو (1,969.17) ريال، والجنيه عيار 24 نحو (2,148.19) ريال.
وسجل سعر السبيكة الذهب 5 جرامات نحو (1,163.60) ريال، والسبيكة 10 جرامات نحو (2,300.35) ريال، والسبيكة 20 جرامًا نحو (4,569.38) ريال.
وبلغت السبيكة 50 جرامًا نحو (11,345.13) ريال، والسبيكة 100 جرام نحو (22,645.50) ريال، والسبيكة 1 كجم نحو (225,336.14) ريال.