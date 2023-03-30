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رقم قياسي جديد يتزامن مع تحقيق أعلى نمو في الناتج المحلي

انخفاض تاريخي لمعدل البطالة في المملكة.. تتويج لنجاحات رؤية 2030

الخميس ٣٠ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢٤ مساءً
انخفاض تاريخي لمعدل البطالة في المملكة.. تتويج لنجاحات رؤية 2030
المواطن - فريق التحرير

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يعكس انخفاض معدل البطالة لإجمالي السعوديين (الذكور والإناث 15سنة فأكثر) للربع الرابع من عام 2022م بشكل ملحوظ نجاحات رؤية المملكة 2030.

وانخفضت البطالة بنسبة (8.0%) بانخفاض مقداره 1.9 نقطة مئوية مقارنة بالربع الثالث 2022م، مُقتربة بذلك من مُستهدف البطالة الذي حددته رؤية المملكة 2030 وصرّح به سمو ولي العهد عند 7%.

تتويج لنجاحات رؤية 2030

ويؤكد المراقبون، أن الانخفاض الملحوظ الذي وصلت إليه البطالة خلال الربع الرابع لعام 2022م، يُعد تتويجًا لنجاح رؤية سمو ولي العهد التي تستهدف خفض مستويات البطالة للمُعدلات الطبيعية والتي تتراوح ما بين 7 إلى 4%، وهو ما سيُمهّد للانتقال إلى المرحلة المُقبلة التي حددها سموه الكريم وتخص رفع الوظائف الجيّدة من 50% إلى 80% والتي ستسمح للسعوديين للانتقال من مرحلة الصرف إلى مرحلة الادخار.

إصلاحات وتشريعات

كذلك فقد أسهمت خطط ومُبادرات رؤية المملكة بقيادة سمو ولي العهد وما تضمنته من إصلاحات وتشريعات وإطلاق للقطاعات الواعدة في تحقيق استمرار أعلى معدَّل لمشاركة القوى العاملة لإجمالي السعوديين للمرة الثانية على التوالي، حيث يُعد انخفاض مستوى بطالة السعوديين تتويجًا لتلك الرؤية الطموحة.

ويأتي انخفاض مستويات معدل بطالة السعوديين في المملكة إلى 8% مع نهاية عام 2022م، تأكيدًا لما صرّح به سمو ولي العهد بأن المملكة تعتزم الوصول إلى مُستهدف 7% قبل عام 2030 بوقت كثير جدًا، وها هي المملكة تحقق نتيجة للتشريعات وبرامج التوطين، ودعم الوظائف رقمًا قياسيًا لم يتحقق من قبل على مستوى معدل البطالة لإجمالي السكان.

رقم قياسي جديد

تحقيق المملكة رقمًا قياسيًا في انخفاض معدل البطالة لإجمالي السعوديين جاء مُترافقًا مع تحقيق الاقتصاد السعودي لأعلى نمو في الناتج المحلي بنسبة 8.7%، كأعلى معدلات النمو بين دول مجموعة العشرين.

وجاء انخفاض معدلات بطالة السعوديين متوافقًا مع نتائج مؤشر PMI الخاص بمسح التوظيف خلال شهر ديسمبر 2022م؛ حيث شهد نموًا قويًا في تسارع وتيرة خلق فرص العمل، وسجلت قراءة المؤشر 52 نقطة وهي الأعلى خلال الخمس سنوات الماضية منذ يناير 2018.

كما أن ارتفاع معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديين يؤكد جاذبية سوق العمل ودوره في توظيف واستيعاب السعوديين حيث وصلت أعداد المُشتغلين إلى رقم قياسي بلغ 2.2 مليون مواطن ومواطنة مسجلين في نظام التأمينات الاجتماعية.

في سياق متصل، فقد حقق معدل البطالة للسعوديين انخفاضًا هو الأدنى في تاريخه، فيما كان للمرأة السعودية رقمًا قياسًا جديدًا حيث انخفض معدل البطالة للإناث السعوديات للربع الرابع من عام 2022 ليصل إلى (15.4%).

أرقام هيئة الإحصاء

وفي وقت سابق، كشفت الهيئة العامة للإحصاء، عن انخفاض معدل البطالة لإجمالي السكان في المملكة العربية السعودية إلى (4.8 % ) مقارنةً مع الربع الثالث من عام 2022م مدفوعًا بالأنشطة الحكومية، وكذلك دور القطاع الخاص في عمليات التوظيف؛ متجاوزًا التوقعات رغم الظروف الاقتصادية التي تعيشها معظم دول العالم جراء التحديات الاقتصادية والعوامل الجيوسياسية التي تمر بها دول العالم بما فيها دول مجموعة العشرين؛ فيما انخفض معدل البطالة لإجمالي السعوديين بشكل ملحوظ ليصل إلى 8.0 % للربع الرابع من عام 2022م مقارنةً بـ 9.9 % في الربع الثالث من عام 2022م.

ويأتي انخفاض مستويات معدلات البطالة في المملكة نتيجة للتشريعات وبرامج التوطين، ودعم الوظائف ومتابعة المنشآت من كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة، لتحقق بذلك رقمًا قياسيًا لم يتحقق من قبل على مستوى معدل البطالة لإجمالي السكان؛ حيث أسهمت خطط ومُبادرات رؤية المملكة وما تضمنته من إصلاحات وتشريعات وإطلاق للقطاعات الواعدة في تحقيق استمرار أعلى معدَّل لمشاركة القوى العاملة.

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