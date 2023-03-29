انخفاض خسائر سيرا إلى 46 مليون ريال في 2022

أعلنت مجموعة سيرا القابضة اليوم الأربعاء، عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 2022-12-31، حيث تراجعت الخسائر إلى 46 مليون ريال في 2022م.

وجاءت نتائج الشركة المالية كالتالي: