انخفاض خسائر سيرا إلى 46 مليون ريال في 2022

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أعلنت مجموعة سيرا القابضة اليوم الأربعاء، عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 2022-12-31، حيث تراجعت الخسائر إلى 46 مليون ريال في 2022م.
وجاءت نتائج الشركة المالية كالتالي:
|بند
|السنة الحالية
|السنة الماضية
|التغير%
|المبيعات/الإيرادات
|2,271
|1,328
|71.01
|إجمالي الربح (الخسارة)
|904
|607
|48.93
|الربح (الخسارة) التشغيلي
|3
|-286
|–
|صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة
|-46
|-373
|-87.67
|إجمالي الدخل الشامل
|-93
|-416
|-77.64
|إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية)
|5,420
|5,508
|-1.6
|ربحية (خسارة) السهم
|-0.16
|-1.27
|جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي