انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 194 ريالاً للجرام

سجلت أسعار الذهب في المملكة، اليوم الثلاثاء، انخفاضاً طفيفاً مقارنة بالأسعار التي سجلتها خلال الأيام الماضية.

الذهب عيار 21

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 194.95 ريال، أي ما يعادل نحو 51.99 دولار، وعيار 18 وصل إلى 167.10 ريال، 44.56 دولار.

وسجل جرام الذهب عيار 24 إلى 222.81 ريال، 59.41 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 204 ريال 54.46 دولار.

الجنيه الذهب

كما سجل سعر الجنيه الذهب (8 جرامات) عيار 21 نحو (1,877.64) ريال، والجنيه عيار 22 نحو (1,967.05) ريال، والجنيه عيار 24 نحو (2,145.87) ريال.

وسجل سعر السبيكة الذهب 5 جرامات نحو (1,162.35) ريال، والسبيكة 10 جرامات نحو (2,297.87) ريال، والسبيكة 20 جرامًا نحو (4,564.45) ريال.

وبلغت السبيكة 50 جرامًا نحو (11,332.90) ريال، والسبيكة 100 جرام نحو (22,621.10) ريال، والسبيكة 1 كجم نحو (225,093.32) ريال.