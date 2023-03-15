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انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 200 ريال للجرام

الأربعاء ١٥ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٧ صباحاً
انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 200 ريال للجرام
المواطن - فريق التحرير

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سجلت أسعار الذهب في المملكة، اليوم الأربعاء، انخفاضاً طفيفاً مقارنة بالأسعار التي سجلتها خلال الأيام الماضية.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 200.76 ريال، 53.54 دولار، وعيار 18 وصل إلى 172.08 ريال، 45.89 دولار.

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 229.44 ريال، 61.18 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 210.32 ريال، 56.08 دولار.

سعر الجنيه الذهب

كما سجل سعر الجنيه الذهب (8 جرامات) عيار 21 نحو (1,927.27) ريال، والجنيه عيار 22 نحو (2,019.04) ريال، والجنيه عيار 24 نحو (2,202.59) ريال.

سعر سبيكة الذهب

وسجل سعر السبيكة الذهب 5 جرامات نحو (1,193.07) ريال، والسبيكة 10 جرامات نحو (2,315.23) ريال، والسبيكة 20 جرامًا نحو (4,685.09) ريال.

وبلغت السبيكة 50 جرامًا نحو (11,632.42) ريال، والسبيكة 100 جرام نحو (23,218.96) ريال، والسبيكة 1 كجم نحو (231,042.39) ريال.

 

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