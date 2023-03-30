انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 206 ريالات

شهدت أسعار الذهب في المملكة، اليوم الخميس، انخفاضاً طفيفاً مقارنةً بالأسعار التي سجلتها الأيام الماضية.

الذهب عيار 24

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 236.19 ريال، أي ما يعادل نحو 62.98 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 216.51 ريال، و57.73 دولار.

الذهب عيار 21

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 206.66 ريال، أي ما يعادل نحو 55.11 دولار، وعيار 18 وصل إلى 177.14 ريال، 47.24 دولار.