انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ208 ريالات

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شهدت أسعار الذهب في المملكة، اليوم الأحد، انخفاضًا طفيفًا مقارنةً بالأسعار التي سجلتها الأيام الماضية.
وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 238.48 ريال، 63.59 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 218.61 ريال، 58.29 دولار.
ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 208.67 ريال، 55.65 دولار، وعيار 18 وصل إلى 178.86 ريال، 47.70 دولار.