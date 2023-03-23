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تحطيم للواجهات ومحطات ركاب الحافلات

اندلاع أعمال عنف واشتباكات بمليونية فرنسا

الخميس ٢٣ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٥ مساءً
اندلاع أعمال عنف واشتباكات بمليونية فرنسا
المواطن - فريق التحرير

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كشفت نقابة سي جي تي، أن أكثر من 3.5 ملايين شخص، تظاهروا الخميس، في مختلف أنحاء فرنسا، فيما اقتصر العدد بحسب وزارة الداخلية على 1,08 مليون في اليوم التاسع من التعبئة ضد تعديل نظام التقاعد.

رشق الحجارة والمفرقعات

وأعلن الاتحاد العمالي العام (سي جي تي)، في باريس، مشاركة 800 ألف شخص، في مقابل 119 ألفًا بحسب وزارة الداخلية، سرعان ما سجّلت أعمال عنف لاسيّما رشق الحجارة والقوارير وإطلاق المفرقعات على قوات الأمن، مع تحطيم للواجهات ومحطات ركاب الحافلات وإحراق لحاويات النفايات.

وأعلنت الشرطة توقيف 14 شخصًا قبيل الساعة 17,00 (16,00 ت غ)، مشيرة إلى أن نحو ألف من العناصر المتطرفين متواجدون في التظاهرة، مضيفة أن الحوادث محصورة في موكب فرعي فيما موكب النقابات يتقدم “بشكل طبيعي”.

تخريب مطاعم ومصارف

وقام هؤلاء الأشخاص الذين ارتدوا ملابس سوداء ووضعوا أقنعة ونظارات بتخريب مطاعم صغيرة ومصارف وواجهات طوال فترة التظاهرة، بحسب صحافيي وكالة فرانس برس، فيما تدخلت قوات الأمن بهدف “تفكيك تكتل” هؤلاء الأشخاص.

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