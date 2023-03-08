اندلاع حريق بأحد المنازل في حي ظهرة لبن ومدني الرياض يتدخل

باشرت فرق الدفاع المدني بالرياض، اليوم الأربعاء، حريقًا كبيرًا نشب بأحد المنازل في حي ظهرة لبن.

فيديو | فرق الدفاع المدني تباشر إخماد حريق اندلع في أحد المنازل بحي ظهرة لبن في الرياض#الإخبارية pic.twitter.com/yCuJvBVfBD — الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) March 8, 2023

ونشرت “قناة الإخبارية” مقطع فيديو يظهر اندلاع حريق كبير في أحد المنازل بحي ظهرة لبن بالرياض وتصاعد كبير للدخان ، فيما تدخلت فرق الدفاع المدني لإخماده.

ولم يتم الكشف بعد ما إذا كانت هناك إصابات من عدمه، ولم يصدر بيان بعد من الدفاع المدني حول الحادث.

يأتي ذلك بعد ساعات من مباشرة فرق الدفاع المدني إخماد حريقٍ اندلع في شقة بعمارة سكنية في حائل.