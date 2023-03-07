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أمام سجن قزل حصار مشدد الحراسة بمدينة كرج

اندلاع مظاهرات في إيران قبيل إعدام 7 معتقلين صباح الأربعاء

الثلاثاء ٧ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٧ مساءً
اندلاع مظاهرات في إيران قبيل إعدام 7 معتقلين صباح الأربعاء
المواطن - فريق التحرير

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وثقت لقطات وصور متداولة، تجمّع العشرات من أهالي سجناء محكوم عليهم بالإعدام أمام سجن قزل حصار مشدد الحراسة في مدينة كرج التابعة لمحافظة البرز غرب العاصمة طهران.

تنفيذ حكم الإعدام

وكشفت منظمة “هرانا” الحقوقية الإيرانية، أنه “تم نقل ما لا يقل عن 7 سجناء إلى الحبس الانفرادي لتنفيذ حكم الإعدام، المقرر تنفيذه صباح يوم غد الأربعاء”.

وأردفت المنظمة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، أن “ما لا يقل عن 7 سجناء حُكم عليهم سابقًا بالإعدام بتهم تتعلق بالمخدرات نُقلوا إلى الزنازين الانفرادية في سجن قزل حصار في كرج”.

سجن قزل حصار

من المعروف أن سجن قزل حصار من أكبر السجون في إيران، ويضم الآلاف من المعتقلين بينهم سياسيون وناشطون معارضون.

وأبانت صور نشرتها منصات إخبارية مواقع التواصل الاجتماعي، خروج احتجاجات في مدينة كرج وطهران وأصفهان ومشهد وشيراز وسنندج وعدد من المدن الإيرانية الأخرى للمعلمين اليوم الثلاثاء، احتجاجًا على سلسلة تسمم الطلاب.

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