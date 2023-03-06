Icon

وظائف شاغرة في فروع شركة سيمينس Icon تحذير من وضع الكحل بعين الرضيع Icon أمريكا تلمح لفرضية سقوط باخموت في يد روسيا Icon تساقط البرد وبروق تضيء سماء حائل Icon تكاثر السحب الركامية على حائل والقصيم ورفحاء Icon انفجار في نيويورك يسفر عن وقوع 7 إصابات Icon انسحاب وفد اليمن بمؤتمر الأمم المتحدة عند صعود نظيره الإيراني Icon وظائف شاغرة في شركة المراعي Icon قلعة الزريب بتبوك عبق من تاريخ العصور الإسلامية Icon وظائف شاغرة لدى مركز التعليم الإلكتروني Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
احتجاجًا على ممارسات طهران الإرهابية

انسحاب وفد اليمن بمؤتمر الأمم المتحدة عند صعود نظيره الإيراني

الإثنين ٦ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٦:١٠ مساءً
انسحاب وفد اليمن بمؤتمر الأمم المتحدة عند صعود نظيره الإيراني
المواطن- فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

انسحاب وفد اليمن بقيادة عضو مجلس القيادة الرئاسي الشيخ عثمان مجلي، في مؤتمر الأمم المتحدة المنعقد في العاصمة القطرية، وذلك أثناء صعود رئيس الوفد الإيراني؛ احتجاجًا على الممارسات الإيرانية الإرهابية وجرائمها في اليمن.

سجال بين الوفدين

وبحسب صحيفة الإندبندنت، دخل موفد إيران إلى مؤتمر البلدان الأقل نمواً المنعقد بالدوحة في سجال مع نظيره اليمني الذي وجه انتقادات لاذعة إلى طهران خلال خطابه اليوم الإثنين، متهماً إياها بإرسال هدايا الموت إلى بلاده.

ويشهد اليمن، أفقر دول شبه الجزيرة العربية، نزاعاً دامياً منذ عام 2014 بين القوات الموالية للحكومة المعترف بها دولياً والمتمردين الحوثيين المدعومين من إيران.

مؤتمر البلدان النامية

وافتتحت قطر مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا، والذي يعقد تحت شعار من الإمكانات إلى الازدهار، ويستمر حتى التاسع من مارس الجاري، ويشارك في المؤتمر 6 آلاف شخصية من رؤساء الدول والحكومات والوزراء والدبلوماسيين ورجال الأعمال وصناع القرار وممثلي المنظمات والمؤسسات والشركات الإقليمية والعالمية.

وقال أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في كلمته بافتتاح المؤتمر إن هناك مسؤولية عالمية مشتركة في مواجهة تحديات الأمن الغذائي والتغير المناخي وأزمة الطاقة، مشددا على المسؤولية الأخلاقية الواجبة على الدول الغنية والمتقدمة في أن تسهم في مساعدة الدول الأقل نموا.

وأضاف: نطمح لأن تتحلى الدول الصناعية المتقدمة بمسؤولية في اتخاذ قرارات ناجعة بشأن أزمة المناخ.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

القبض على 46 مخالفاً لنظام أمن الحدود بحوزتهم طن قات مخدر
السعودية اليوم

القبض على 46 مخالفاً لنظام أمن الحدود...

السعودية اليوم
وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأوكراني جهود المملكة لخفض التصعيد
السعودية اليوم

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأوكراني جهود...

السعودية اليوم
ولاية أمريكية تخشى مصير زلزال سوريا وتركيا
العالم

ولاية أمريكية تخشى مصير زلزال سوريا وتركيا

العالم
وزارة الصناعة والثروة المعدنية تعلن عن 68 وظيفة شاغرة
السعودية اليوم

وزارة الصناعة والثروة المعدنية تعلن عن 68...

السعودية اليوم
الأسهم السعودية تغلق مرتفعة عند مستوى 10519 نقطة
السوق

الأسهم السعودية تغلق مرتفعة عند مستوى 10519...

السوق
اليابان تحذر مواطنيها من ثوران بركان ساكوراجيما
العالم

اليابان تحذر مواطنيها من ثوران بركان ساكوراجيما

العالم
الزعاق: الخليج بعيد عن الأحزمة الزلزالية
العالم

الزعاق: الخليج بعيد عن الأحزمة الزلزالية

العالم
شؤون المسجد النبوي: دخول امرأتين بلباس غير مناسب كان بطريق الخطأ
أخبار رئيسية

شؤون المسجد النبوي: دخول امرأتين بلباس غير...

أخبار رئيسية