انسحاب وفد اليمن بمؤتمر الأمم المتحدة عند صعود نظيره الإيراني

انسحاب وفد اليمن بقيادة عضو مجلس القيادة الرئاسي الشيخ عثمان مجلي، في مؤتمر الأمم المتحدة المنعقد في العاصمة القطرية، وذلك أثناء صعود رئيس الوفد الإيراني؛ احتجاجًا على الممارسات الإيرانية الإرهابية وجرائمها في اليمن.

سجال بين الوفدين

وبحسب صحيفة الإندبندنت، دخل موفد إيران إلى مؤتمر البلدان الأقل نمواً المنعقد بالدوحة في سجال مع نظيره اليمني الذي وجه انتقادات لاذعة إلى طهران خلال خطابه اليوم الإثنين، متهماً إياها بإرسال هدايا الموت إلى بلاده.

ويشهد اليمن، أفقر دول شبه الجزيرة العربية، نزاعاً دامياً منذ عام 2014 بين القوات الموالية للحكومة المعترف بها دولياً والمتمردين الحوثيين المدعومين من إيران.

مؤتمر البلدان النامية

وافتتحت قطر مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا، والذي يعقد تحت شعار من الإمكانات إلى الازدهار، ويستمر حتى التاسع من مارس الجاري، ويشارك في المؤتمر 6 آلاف شخصية من رؤساء الدول والحكومات والوزراء والدبلوماسيين ورجال الأعمال وصناع القرار وممثلي المنظمات والمؤسسات والشركات الإقليمية والعالمية.

وقال أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في كلمته بافتتاح المؤتمر إن هناك مسؤولية عالمية مشتركة في مواجهة تحديات الأمن الغذائي والتغير المناخي وأزمة الطاقة، مشددا على المسؤولية الأخلاقية الواجبة على الدول الغنية والمتقدمة في أن تسهم في مساعدة الدول الأقل نموا.

وأضاف: نطمح لأن تتحلى الدول الصناعية المتقدمة بمسؤولية في اتخاذ قرارات ناجعة بشأن أزمة المناخ.