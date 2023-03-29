انسيابية ومرونة في الحركة المرورية بمداخل مكة المكرمة

وثقت لقطات مصورة الحركة المرورية بمداخل مكة المكرمة، حيث بينت جهود رجال المرور لتعزيز السلامة المرورية.

نقاط فرز المركبات بمداخل مكة المكرمة .. انسيابية ومرونة في الحركة المرورية.#المرور_السعودي#يسر_وطمأنينة pic.twitter.com/mWVvh677Pe — المرور السعودي (@eMoroor) March 28, 2023

وبينت اللقطات التي نشرها المرور السعودي عبر موقع تويتر، حالة من الانسيابية والمرونة في الحركة المرورية بمداخل مكة المكرمة.

تعزيز السلامة المرورية

من جانب آخر، تكثف إدارة المرور جهودها خلال شهر رمضان المبارك لخدمة ضيوف الرحمن، ولسلامة مرورية أمام الجميع.

وعقدت وزارة الداخلية الاجتماع السنوي الختامي للجان السلامة المرورية، مؤخرًا بحضور وكيل وزارة الداخلية لشؤون المناطق المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الربيعة، ووكلاء إمارات المناطق، وممثلي الوزارات والجهات ذات العلاقة، والأمن العام، والأمانة العامة للجنة الوزارية للسلامة المرورية، وذلك في نادي منسوبي وزارة الداخلية بالرياض.

وناقش المجتمعون أعمال الجهات المشاركة، والتوصيات التي تسهم في رفع مستوى الوعي بالسلامة، والتقليل من الحوادث والخسائر في الأرواح الممتلكات، وتحقيق أحد مستهدفات رؤية السعودية 2030 بتعزيز السلامة المرورية.