Icon

دراسات توضح تأثير قلة النوم على الوزن Icon انضمام محمية الملك عبدالعزيز لقاعدة بيانات المحميات الطبيعية العالمية Icon مكافحة المخدرات تعلن نتائج القبول المبدئي للمتقدمات للوظائف العسكرية Icon افتتاح حركة السير على تقاطع طرق مهمة بالقصيم Icon وزير الدفاع الأمريكي في زيارة غير معلنة للعراق Icon طريقة تسجيل الأرملة الأجنبية بـ حساب المواطن Icon الصورة الأولى لحفيدة بيل جيتس من نايل المصري Icon أمير قطر يعين محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيساً لمجلس الوزراء Icon القتل تعزيراً لإرهابي قتل رجال أمن ورمى القنابل على الدوريات Icon تحذير أمني عالي الخطورة بشأن تحديثات Android Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تعد خطوة أساسية لانضمامها للقائمة الخضراء الدولية للمحميات

انضمام محمية الملك عبدالعزيز لقاعدة بيانات المحميات الطبيعية العالمية

الثلاثاء ٧ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٣ مساءً
انضمام محمية الملك عبدالعزيز لقاعدة بيانات المحميات الطبيعية العالمية
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أعلنت هيئة تطوير محمية الملك عبد العزيز الملكية، عن تسجيل المحمية في قاعدة البيانات العالمية للمناطق المحمية (WDPA)، التي تعد إحدى الخطوات الأساسية لانضمامها إلى “القائمة الخضراء الدولية للمحميات” التابعة للاتحاد الدولي لصون الطبيعة “IUCN”.

وبينت هيئة تطوير المحمية أن تسجيلها جرى بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، باعتباره الجهة الوطنية المسؤولة عن حصر وتسجيل المحميات لدى قاعدة البيانات العالمية للمناطق المحمية(WDPA) ، حيث تُسهم هذه الخطوة في تعزيز ظهور المملكة، في قواعد البيانات العالمية المتخصصة، وإبراز الجهود الوطنية المدعومة من القيادة الرشيدة في حماية البيئة وضمان استدامتها.

قاعدة البيانات العالمية

وتُعد قاعدة البيانات العالمية للمناطق المحمية (WDPA) التي انطلقت منذ ثمانينات القرن الماضي (1981م)، الأكثر شمولاً للمناطق المحمية في العالم، وهي مشروع مشترك بين برنامج الأمم المتحدة للبيئة والاتحاد الدولي لصون الطبيعة (IUCN)، ويديرها المركز العالمي لرصد الحفظ التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة(UNEP-WCMC) ، بالتعاون مع الحكومات والمنظمات غير الحكومية والأوساط الأكاديمية ويتم تحديث القاعدة بشكل شهري.

التزام المحمية بالمبادرة الخضراء

ويعكس تسجيل هيئة تطوير محمية الملك عبد العزيز الملكية في قاعدة البيانات العالمية للمناطق المحمية، التزام المحمية بتحقيق مستهدفات مبادرة “السعودية الخضراء” التي أطلقها سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مارس 2021م، وتحديدًا في رفع نسبة المناطق المحمية إلى 30% من مساحة المملكة بحلول 2030، حيث تبلغ النسبة الحالية 16.2% من الأراضي البرية.

يذكر أن هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية، تعمل وفق إستراتيجية تضمن المحافظة على الثروات الطبيعية وضمان استدامتها لأجيال الحاضر والمستقبل، فضلًا عن دعمها المؤسسي للمبادرات الوطنية الطموحة لمكافحة التغير المناخي، وذلك من خلال الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية للمحمية، عبر تطبيقها أفضل المعايير والممارسات الدولية لضمان الاستدامة البيئية.

جهود المحمية

وقد حصلت هيئة تطوير محمية الملك عبد العزيز الملكية في سبتمبر 2022م، على العضوية الحكومية للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة (IUCN) لجهودها في المحافظة على ثروات المحمية الطبيعية، واستعادة التوازن البيئي فيها، وتمكين وإشراك المجتمع المحلي في حماية الحياة الفطرية وتنميتها، وحصول منسوبيها على شهادة “المقيم الإقليمي والدولي للقائمة الحمراء”، يُسهم بشكل مباشر في تعزيز رؤيتها في الحفاظ على التنوع البيولوجي.

 

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

شرط يُمكن النصر من مخالصة بيتي مارتينيز
الرياضة

شرط يُمكن النصر من مخالصة بيتي مارتينيز

الرياضة
أول تعليق لوالد سعد لمجرد بعد حكم حبسه
مشاهير

أول تعليق لوالد سعد لمجرد بعد حكم...

مشاهير
وصفة كباب مأخوذة من يوميات أول حاكم بالهند عام 1784
غرائب

وصفة كباب مأخوذة من يوميات أول حاكم...

غرائب
القناة الناقلة لـ مباراة نادي الزمالك ضد الترجي
الرياضة

القناة الناقلة لـ مباراة نادي الزمالك ضد...

الرياضة
مدينة إيطالية تغلق المدارس والمتاحف بعد هزات أرضية
العالم

مدينة إيطالية تغلق المدارس والمتاحف بعد هزات...

العالم
نجم بوروسيا دورتموند على رادار 4 أندية أوروبية
الرياضة

نجم بوروسيا دورتموند على رادار 4 أندية...

الرياضة
قائد مركبة يسير عكس السير في الرياض والمرور يتفاعل
السعودية اليوم

قائد مركبة يسير عكس السير في الرياض...

السعودية اليوم
توقعات بـ ربيع أكثر دفئًا وهطولًا للأمطار في مارس
السعودية اليوم

توقعات بـ ربيع أكثر دفئًا وهطولًا للأمطار...

السعودية اليوم