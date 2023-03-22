انطلاق أعمال لجنة رعاية السجناء وأسرهم المفرج عنهم بـ عسير

عقدت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء وأسرهم والمفرج عنهم بمنطقة عسير مؤتمرًا صحفيًّا، بمسرح الغرفة التجارية بأبها بمناسبة انطلاق أعمال اللجنة بمجلس إدارتها وفريق عملها الجديد، تزامنًا مع دخول شهر رمضان المبارك وإيمانًا منها بضرورة الوصول إلى كافة شرائح المجتمع بالمنطقة.

لتطوير البرامج وخدمة النزلاء

وقال نائب رئيس مجلس إدارة تراحم عسير العقيد محمد بن عبدالرحمن الأحمري: إن اللجنة أنشئت بقرار مجلس الوزراء منذ عام 1422هـ ومرت بالعديد من المراحل بالمنطقة، إلى أن تم إعادة تشكيل مجلس إدارتها وانطلاق خطتها الإستراتيجية التي ترتكز بالمقام الأول على خدمة السجين وأهله وتقديم جميع سبل العون لهم.

من جانبه، ذكر المهندس سعيد بن ظافر الأحمري، المدير التنفيذي للجنة، رؤية وأهداف ورسالة تراحم والتي تهتم في المشاركة في تطوير البرامج داخل السجون واتخاذ الوسائل الكفيلة برعاية النزلاء وأسرهم مع اتخاذ الوسائل الكفيلة برعاية المفرج عنهم بما يحول دون عودتهم إلى الجريمة، كما استعرض مصفوفة الخدمات التي تقدمها اللجنة بشكل تفصيلي وشدٌد على أهمية خدمة المستفيدين وضرورة إيصال الخدمة لهم بكل يسر وسهولة تنفيذًا لتوجهات وإستراتيجية تراحم الجديدة، كما قال: إن اللجنة سيكون لها دور كبير بالمنطقة من خلال تنفيذ العديد المبادرات والمشاريع على مستوى المنطقة والتي ستعود بالفائدة بمشيئة الله على اللجنة وكافة مستفيديها.