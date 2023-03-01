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انطلاق الجولة الـ19 من دوري روشن بـ3 مباريات غدًا

الأربعاء ١ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠٤ مساءً
انطلاق الجولة الـ19 من دوري روشن بـ3 مباريات غدًا
المواطن - فريق التحرير

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تنطلق منافسات الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي، مساء يوم غد الخميس، بـ3 مباريات قوية، في ظل الصراع القوي بين الفرق لحصد الثلاث نقاط.

مواجهات الغد

وتُقام مباراتان عند الساعة الرابعة مساء الغد، حيث يلعب الفتح ضد الطائي على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء، ويواجه الفيحاء فريق أبها على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

الطائي
لاعبو الطائي – المصدر spl

وتُختتم مباريات الغد في دوري روشن السعودي عند الساعة الثامنة والنصف مساء، حيث يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضيفًا على الوحدة على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة.

الوحدة
لاعبو الوحدة – المصدر @alwehdaclub1

جدول ترتيب دوري روشن

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي قبل انطلاق الجولة الـ19 غدًا، كالتالي؛ النصر في الصدارة بـ43 نقطة، وبفارق نقطتين عن الاتحاد، ثم الشباب بـ40، الهلال بـ32 نقطة، وبفارق نقطة عن التعاون.

النصر
لاعبو النصر – المصدر @AlNassrFC

ويقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح في المركز السادس بـ28 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن ضمك وأبها والطائي، يليه الرائد بـ21 نقطة، ثم الفيحاء بـ20 نقطة، يليه الاتفاق برصيد 19 نقطة، بالتساوي مع الوحدة.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج في المركز الـ14 بـ16 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن العدالة، فيما يتذيل الباطن جدول ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط.

الباطن
لاعبو الباطن – المصدر @albatinclub
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