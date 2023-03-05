انطلاق المؤتمر العدلي الدولي بالرياض بأكثر من 4 آلاف مشارك

ينطلق في الرياض، اليوم الأحد، المؤتمر العدلي الدولي، الذي يقام تحت شعار “نُيسر الوصول للعدالة بتقنيات رقمية”، ويشارك فيه أكثر من 4000 مشارك، و50 متحدثًا وخبيرًا دوليًا.

فيديو | اليوم.. انطلاق المؤتمر العدلي الدولي لبحث مستقبل تقنيات القطاع في الرياض#الإخبارية pic.twitter.com/tgIFLyPhVG — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 5, 2023

أهداف المؤتمر

وقالت وزارة العدل، إن من ضمن أهداف المؤتمر، تعزيز الممكِّنات الرقمية لسهولة الوصول للعدالة، وترسيخ الضمانات في التطبيقات العدلية الرقمية، واستلهام الأفكار وتبادل التجارب والخبرات، وتعزيز العلاقات بين الدول وعقد الشراكات، وإبراز أحدث التوجهات العالمية في القطاعات العدلية.

قضايا المؤتمر

وأضافت أن المؤتمر سيناقش قضايا؛ من أبرزها مستقبل القضاء في ظل التحول الرقمي، والتجارب الدولية في التحول الرقمي، والبعد القانوني للذكاء الاصطناعي، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في تحسين العدالة، وتحليل البيانات لتحسين العدالة، ومستقبل الوسائل البديلة لتسوية النزاعات في ظل التحول الرقمي.

معرض التقنيات العدلية

وأشارت وزارة العدل إلى أنه يقام على هامش المؤتمر – الذي يستمر لمدة يومين – معرضُ التقنيات العدلية، الذي يستعرض التقنيات العالمية ويتيح للزوار معرفة المستجدات في تقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي فيما يخص العدل والقانون، ويحتوي على عدة أجنحة؛ منها: العدالة الوقائية، والوسائل البديلة لتسوية النزاعات، والقضاء، والتنفيذ، وغيرها.