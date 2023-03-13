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يستمر لـ 3 أيام بمشاركة أكثر من 80 عارضًا محليًا ودوليًا

انطلاق المعرض السعودي الدولي لمستلزمات ذوي الإعاقة بالرياض

الإثنين ١٣ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٥ صباحاً
انطلاق المعرض السعودي الدولي لمستلزمات ذوي الإعاقة بالرياض
المواطن - فريق التحرير

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تستضيف الرياض، اليوم الاثنين، المعرض السعودي الدولي لمستلزمات الإعاقة والتأهيل والذي يستمر لمدة ثلاثة أيام برعاية استراتيجية من هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، وبمشاركة أكثر من 80 عارضًا محليًا ودوليًا بهدف استعراض أهم التجارب العالمية في التقنيات المساعدة والأجهزة الطبية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة وأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.

ورش عمل

ويتضمن المعرض العديد من ورش العمل الخاصة بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة داخل البيئة المكانية والافتراضية، حيث يجمع المعرض العديد من الجهات التي تمثل 25 دولة يمثلون الجهات المتخصصة، كذلك يشارك عدد من الخبراء المحليين والعالميين لنقل التجارب والأبحاث المتعلقة بمواضيع الإعاقة والتأهيل بهدف تبنيها ورفع مستوى جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة.

أهداف المعرض

ويهدف المعرض إلى خلق بيئة تربط بين الأشخاص ذوي الإعاقة والمهتمين في المجال من خلال مشاركة القطاعات الحكومية والخاصة والقطاع غير الربحي المختص بالأشخاص ذوي الإعاقة إلى جانب الفعاليات المصاحبة التي يشتمل عليها المعرض والبرامج الثقافية والتوعوية.

تمكين ذوي الإعاقة

يأتي المعرض السعودي الدولي لمستلزمات الأشخاص ذوي الإعاقة والتأهيل امتدادًا للجهود المقدمة في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة داخل المجتمع والوصول إلى مجتمع يحقق الاندماج والشمل وسيتم من خلاله استعراض المبادرات الساعية إلى تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة واندماجهم في سوق العمل والمجتمع والتعاون والتكاتف مع مختلف القطاعات لرفع مستوى جودة الحياة لهم وتعزيز كافة الخدمات المقدمة.

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