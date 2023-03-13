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انطلاق تقويم فعاليات جدة 2023 تحت شعار مع بعض طول السنة

الإثنين ١٣ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٣:١٤ مساءً
انطلاق تقويم فعاليات جدة 2023 تحت شعار مع بعض طول السنة
المواطن - فريق التحرير

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أعلن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز رئيس لجنة التقويم الوطني لمحافظة جدة لعام 2023م عن انطلاق فعاليات مدينة جدة لعام 2023م بشكل فريد ومميز هذا العام امتدادًا لنجاح موسم جدة العام الماضي، حيث ستكون هذه الفعاليات بتناغم مستمر ممتد على مدار العام حتى نهاية العام، ضمن تقويم فعاليات جدة، وذلك تحت شعار “مع بعض طول السنة”.

وأوضح الأمير عبدالله بن بندر أن تقويم فعاليات جدة لعام 2023 سيستمر طوال السنة، حيث يأتي بشكل مختلف امتدادًا ومواكبة لرؤية طموحة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز في هذا القطاع بما يلبي رغبة مختلف الفئات من الزوار محليًا وعالميًا (داخل المملكة وخارجها).

مهرجانات عالمية وثقافية

وسيتضمن (تقويم فعاليات جدة لعام 2023م) عددًا من المهرجانات والفعاليات العالمية والثقافية والبحرية والتي سيتم الإعلان عن تفاصيلها لاحقًا، كفعاليات لأول مرة على مستوى المملكة تعكس ما وصلت إليه المملكة العربية السعودية في صناعة الترفيه وبما يساهم من تعزيز مكانة جدة كوجهة سياحية عالمية، والتعريف بثقافة المملكة وحضارتها وإرثها والمواقع السياحية ذات الأثر الاجتماعي والاقتصادي.

وبهذه المناسبة، رفع الأمير عبدالله بن بندر عظيم شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على ما يوليانه من عناية ودعم مستمر لجعل قطاع الترفيه أحد القطاعات الرائدة بالمملكة بما يساهم في رفع جودة الحياة.

تجربة فريدة

كما أكد أن تقويم فعاليات جدة على مدار عام 2023م استقطب كُبرى الشركات المحلية الوطنية والعالمية لخلق فعاليات متنوّعة ومبتكرة مناسبة لجميع الفئات المتنوعة من الزوار ومختلف الأعمار، وتحاكي طبيعة جدة الساحلية وتعكس هويتها وعمقها بمختلف مهرجانات تقويم فعاليات جدة.

وبين الأمير عبدالله بن بندر أن امتداد فعاليات تقويم جدة على مدار عام 2023م سيصنع وهجًا لدى الزوار من داخل المملكة وخارجها بتجربة فريدة لا تُنسى تحت شعار “مع بعض طول السنة”

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