Icon

إقبال متزايد على أسواق المدينة المنورة لشراء السلع الغذائية استعدادًا لرمضان Icon فشل التصويت في حجب الثقة عن الحكومة الفرنسية Icon تخريج الدورة التأهيلية للفرد الأساسي الـ 4 للنساء بكلية الملك فهد الأمنية Icon وظائف شاغرة للجنسين بشركة النهدي Icon عبدالرزاق حمدالله الأعلى تقييمًا في الجولة الـ21 Icon القبض على شخصين بحوزتهما 42.495 قرصًا مخدرًا بالرياض Icon وظائف شاغرة لدى شركة معادن Icon سبب تسمية هذا الأسبوع بـأسبوع التساوي Icon لحظات مؤثرة لشخص يبكي بين أغراض أمه المتوفاة: ريحتك في كل مكان Icon تركي الفيصل عن حضوره نيابة عن اخيه خالد في حفل جائزة الملك فيصل: أصابه الداء العسِر كورونا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
من أجل زيادة موثوقية التملك

انطلاق عمليات السجل العقاري وفق آليته المُحدثة بدءًا من شوال

الإثنين ٢٠ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٦:٣٦ مساءً
انطلاق عمليات السجل العقاري وفق آليته المُحدثة بدءًا من شوال
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت الهيئة العامة للعقار أن عمليات التسجيل العيني للعقار “السجل العقاري” وفق آليته المُحدثة ستنطلق بدءًا من شهر شوال من العام الحالي 1444هـ الموافق لشهر مايو 2023م حسب الخطة التشغيلية ومعايير الجاهزية في مدينة الرياض ومحافظة جدة وضاحية الدمام، وسيتم الإعلان عن الأحياء المستفيدة التي سيبدأ تسجيل عقاراتها بشكل تدريجي خلال الفترة القادمة.

زيادة موثوقية التملك

وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار المهندس عبد الله بن سعود الحمَّاد، أن نظام التسجيل العيني للعقار الصادر بقرار مجلس الوزراء يهدف إلى زيادة موثوقية التملك، وتعزيز دقة المعلومات عن العقار، وحفظ حقوق المتعاملين في القطاع العقاري وتعزيز الجاذبية الاستثمارية للقطاع وبموجب النظام سيتم إنشاء سجل عقاري شامل لجميع معلومات وبيانات الوحدات العقارية في المملكة.

وأضاف أن الهيئة العامة للعقار قد أكملت استعداداتها بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة، وبتكليف الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار _ التي أسسها صندوق الاستثمارات العامة في شهر صفر من العام الحالي _ كشريك مشغل تتولى أعمال إنشاء وإدارة السجل العقاري في المملكة باستخدام أحدث التقنيات والبيانات الجيومكانية عبر منصة رقمية متكاملة تسهم في تعزيز الشفافية والثقة في خدمات وبيانات العقارات.

إنشاء السجل العقاري

ولفت الحمّاد إلى أن إنشاء السجل العقاري سيشمل كافة الوحدات العقارية السكنية، التجارية، الزراعية، الصناعية وغيرها، إضافة إلى العقارات الحكومية على مستوى المملكة، حيث سيصدر لكل وحدة عقارية أيًا كانت “رقم عقار” وصك تسجيل ملكية بدلاً من صكوك الملكية الحالية كصحيفة عقارية تتضمن بيانات وأوصاف العقار وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات وجميع التصرفات العقارية التي تطرأ عليه مرتبطة بالمعلومات الجيومكانية، وسيتم ذلك من خلال الرفع المساحي والإحداثيات الجغرافية للعقارات ليكون أساس تسجيل الملكية والحقوق العقارية المترتبة عليها بما يساهم في استدامة وتعزيز القطاع العقاري والممكنات الرئيسية له.

وأبان رئيس الهيئة أن اختيار المناطق والمدن والأحياء المستفيدة تم وفق معايير جهوزية ونضج البيانات المتوفرة للوحدات العقارية فيها، وسيتم الإعلان تباعًا عن كل منطقة وحي خلال الفترات القادمة وصولًا لكافة الوحدات العقارية في المملكة، وسيتضمن ذلك الإعلان عن آليات التسجيل المُتبَعة.

يذكر أنَّه وفق نظام التسجيل العيني للعقار فإن صكوك تسجيل الملكية الصادرة من “السجل العقاري” ستكتسب صفة الحجية المطلقة وهي أعلى درجات ضمان الملكية العقارية غير القابلة للطعن، وهو ما سيحُد من المنازعات العقارية ويرفع كفاءة وجودة البيانات في قطاع العقار في المملكة ويحقق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في رقمنة الثروة العقارية، حيث يُعَد التسجيل العيني للعقار منهجية عالمية متعارف عليها لتوثيق الملكيات العقارية تعتمد بشكل رئيسي على الوحدة العقارية كأساس في توثيق الملكية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

4 خطوات وقائية عند وجود تسرب للغاز
السعودية اليوم

4 خطوات وقائية عند وجود تسرب للغاز

السعودية اليوم
ضبط مواطن بالرياض بحوزته 105 أقراص إمفيتامين
السعودية اليوم

ضبط مواطن بالرياض بحوزته 105 أقراص إمفيتامين

السعودية اليوم
علم المملكة يرفرف في شوارع حفر الباطن
السعودية اليوم

علم المملكة يرفرف في شوارع حفر الباطن

السعودية اليوم
وظائف شاغرة في فروع مجموعة الراشد
وظائف

وظائف شاغرة في فروع مجموعة الراشد

وظائف
تشكيل مباراة الريال ضد أتلتيكو مدريد
الرياضة

تشكيل مباراة الريال ضد أتلتيكو مدريد

الرياضة
السرير الطائر.. تحديث جديد في مقاعد الطائرة خلال عامين
العالم

السرير الطائر.. تحديث جديد في مقاعد الطائرة...

العالم
فهد البقمي: شراكة وزارتي الثقافة والاستثمار استدامة للنمو الاقتصادي
السعودية اليوم

فهد البقمي: شراكة وزارتي الثقافة والاستثمار استدامة...

السعودية اليوم
ميليشيا الحوثي تهدم الأسواق التراثية بصنعاء القديمة
العالم

ميليشيا الحوثي تهدم الأسواق التراثية بصنعاء القديمة

العالم