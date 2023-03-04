انطلاق مزاد اللوحات الإلكترونية المميزة عبر أبشر غداً

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أعلنت الإدارة العامة للمرور، طرح مزاد اللوحات الإلكتروني المميزة عبر منصة “أبشر” غداً الأحد.
وقالت الإدارة في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر”، إن المزاد سينطلق غدًا ويستمر حتى يوم الاثنين الموافق 6 مارس الجاري.
وأوضحت “المرور” طريقة الوصول إلى الخدمة من خلال ثلاث خطوات كالتالي:
1- الدخول على منصة أبشر ثم اختيار خدمات من تبويب خدماتي
2- اختيار المرور
3- اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.