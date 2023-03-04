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بمشاركة 200 فارس وفارسة من مختلف أنحاء العالم

انطلاق منافسات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة والتحمل 2023

السبت ٤ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٠ مساءً
انطلاق منافسات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة والتحمل 2023
المواطن - واس

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انطلقت اليوم منافسات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين الدولية للقدرة والتحمل 2023 في نسختها الرابعة، بستضافة من الهيئة الملكية لمحافظة العلا، بالشراكة مع الاتحاد السعودي للفروسية وإشراف الاتحاد الدولي للفروسية.

مشاركة 200 فارس وفارسة

ويتنافس في هذه النسخة 200 فارس وفارسة من مختلف أنحاء العالم يمثلون 40 دولة، لقطع مسافة 120 كيلو متراً عبر صحراء ومعالم العلا التاريخية، قسمت على أربع مراحل، الأولى 38.2 كيلو متراً، والثانية 32.1 كيلو متراً، والثالثة 27.3 كيلو متراً، وأخيراً المرحلة الرابعة ومسافتها 22.4 كيلومتراً.

يذكر أن بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين الدولية للقدرة والتحمل 2023 إحدى أهم البطولات في هذه الرياضة، وتحظى بإشادة كبيرة من قبل الاتحاد الدولي للفروسية.

 

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