انطلاق منافسات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة والتحمل 2023

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انطلقت اليوم منافسات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين الدولية للقدرة والتحمل 2023 في نسختها الرابعة، بستضافة من الهيئة الملكية لمحافظة العلا، بالشراكة مع الاتحاد السعودي للفروسية وإشراف الاتحاد الدولي للفروسية.
ويتنافس في هذه النسخة 200 فارس وفارسة من مختلف أنحاء العالم يمثلون 40 دولة، لقطع مسافة 120 كيلو متراً عبر صحراء ومعالم العلا التاريخية، قسمت على أربع مراحل، الأولى 38.2 كيلو متراً، والثانية 32.1 كيلو متراً، والثالثة 27.3 كيلو متراً، وأخيراً المرحلة الرابعة ومسافتها 22.4 كيلومتراً.
يذكر أن بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين الدولية للقدرة والتحمل 2023 إحدى أهم البطولات في هذه الرياضة، وتحظى بإشادة كبيرة من قبل الاتحاد الدولي للفروسية.