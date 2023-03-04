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انطلاق مناورات التمرين الجوي المختلط علم الصحراء 2023 في الإمارات

السبت ٤ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٤:١٢ مساءً
انطلاق مناورات التمرين الجوي المختلط علم الصحراء 2023 في الإمارات
المواطن - فريق التحرير

انطلقت في قاعدة الظفرة الجوية في دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم مناورات التمرين الجوي المختلط (علم الصحراء 2023).

وتشارك القوات الجوية بطائرة من طراز (C130)، بكامل أطقمها الجوية والفنية والمساندة، بمشاركة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا وإسبانيا، وكوريا الجنوبية، والهند، وأستراليا.

ويهدف التمرين إلى رفع الجاهزية والكفاءة القتالية للأطقم الجوية والفنية والمساندة، لتأهيلها لتنفيذ المهام، وتبادل الخبرات العسكرية في جميع المجالات بين الدول المشاركة، والتدريب على عمليات قتالية جوية وعمليات الإسقاط التكتيكي، والاستفادة القصوى من تطبيق مفهوم العمل المشترك في بيئة حرب مشابهة للحرب الحقيقية.

 

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