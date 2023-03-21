انفجارات تدمر صواريخ كاليبر أثناء نقلها للقرم

كشفت وزارة الدفاع الأوكرانية أن الانفجارات دمرت صواريخ كاليبر أثناء نقلها بالسكك الحديدية في شبه جزيرة القرم.

انسحاب القوات الروسية

كان مسؤول أوكراني بارز، قد أكد الاثنين، أن أوكرانيا تصر على انسحاب القوات الروسية من أراضيها، وذلك بالتزامن مع وصول الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى موسكو وفي وقت لا تذكر بلاده هذا الشرط ضمن خطة السلام التي طرحتها.

وكتب أمين عام مجلس الأمن الأوكراني أوليكسي دانيلوف، على تويتر، صيغة لنجاح تطبيق خطة السلام الصينية يتضمن البند الأول والأساسي منها هو استسلام أو انسحاب قوات الاحتلال الروسية من الأراضي الأوكرانية.

الصين تلعب دور الوسيط

وتحاول الصين أن تلعب دور وسيط في النزاع في أوكرانيا، وفي نهاية فبراير نشرت بكين وثيقة من 12 نقطة تدعو خصوصًا موسكو وكييف إلى وقف الأعمال العدائية وإجراء محادثات سلام، لكن خلافًا لما تطالب به أوكرانيا والغرب، فإن الخطة لا تذكر انسحاب القوات الروسية من الأراضي الأوكرانية وتقترح في المقابل رفع العقوبات الأحادية الجانب عن روسيا.

وبالتالي تنظر كييف بقلق إلى زيارة الرئيس الصيني إلى موسكو، الاثنين، وتخشى بشكل خاص أن تقرر بكين، الحليفة الإستراتيجية لموسكو، في نهاية المطاف تسليم أسلحة إلى روسيا وأن تؤثر بذلك على نتيجة الحرب.