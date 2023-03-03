انفجار ضخم يهز مدينة كولومنا الروسية

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أعلنت وسائل إعلام روسية، عن سماع دوي انفجار في مدينة كولومنا بضواحي موسكو، ولا تزال تفاصيل ما حدث مجهولة.
وأفادت الخدمة الصحفية بإدارة مدينة كولومنا، قائلة: “ليس لدينا تفاصيل الآن. ذهبت خدمات الطوارئ إلى المكان”.
وأردفوا أن دوي الانفجار لم يسمع في جميع أنحاء المدينة، ولكن فقط في الجزء الريفي وراء نهر موسكو.