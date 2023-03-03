انفجار ضخم يهز مدينة كولومنا الروسية

أعلنت وسائل إعلام روسية، عن سماع دوي انفجار في مدينة كولومنا بضواحي موسكو، ولا تزال تفاصيل ما حدث مجهولة.

في الجزء الريفي

وأفادت الخدمة الصحفية بإدارة مدينة كولومنا، قائلة: “ليس لدينا تفاصيل الآن. ذهبت خدمات الطوارئ إلى المكان”.

وأردفوا أن دوي الانفجار لم يسمع في جميع أنحاء المدينة، ولكن فقط في الجزء الريفي وراء نهر موسكو.