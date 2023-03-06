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بسبب بطارية ليثيوم على متن دراجة كهربائية

انفجار في نيويورك يسفر عن وقوع 7 إصابات

الإثنين ٦ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٦:١٦ مساءً
انفجار في نيويورك يسفر عن وقوع 7 إصابات
المواطن- فريق التحرير

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أصيب ما لا يقل عن 7 أشخاص بحريق اندلع في سوبر ماركت بمنطقة برونكس، في نيويورك، وعن ذلك قالت الشرطة إن الحريق الضخم نجم عن انفجار بطارية دراجة كهربائية.

حرائق كبيرة

وقالت مفوضة شرطة نيويورك، لورال كافانا، إن بطارية الدراجات الكهربائية انفجرت، مما تسبب في حرائق كبيرة، وكان من الصعب للغاية إطفاء هذه الحرائق، وبالفعل قال رجال الإطفاء في الموقع إن مدنيًا وعامل خدمة طوارئ وخمسة من رجال الإطفاء أصيبوا جراء الحريق.

ولم يعرف بعد من هو صاحب الدراجة الكهربائية المتوقفة بالقرب من السوق.

كما أوصى عمدة مدينة نيويورك، إريك آدامز، باستخدام بطاريات الليثيوم أيون القانونية، مشيرًا إلى المخاطر التي تشكلها الدراجات الكهربائية التي تستخدم بطاريات منخفضة الجودة.

حرائق الدراجات الكهربائية في أمريكا

ويذكر أن الدراجات الكهربائية الشائع استخدامها في الولايات المتحدة، تسببت في نحو 400 حريق في نيويورك في السنوات الأربع الماضية؛ بسبب انفجار بطاريات الليثيوم أيون.

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