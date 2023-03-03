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استخراج العالقين وانتشال جثامين المتوفين خلال 24 ساعة

انفجار منجم فحم يودي بحياة 6 أشخاص بباكستان

الجمعة ٣ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٤ مساءً
انفجار منجم فحم يودي بحياة 6 أشخاص بباكستان
المواطن - فريق التحرير

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أفاد مسؤولون، اليوم الجمعة، بانهيار جزء من منجم فحم جنوب غربي باكستان، نتيجة انفجار غاز الميثان، والذي راح ضحيته 6 من عمال المنجم وأصيب 5 آخرون.

تفاصيل الحادث

ووقع الانفجار في مديرية هارناي في إقليم بلوشستان جنوب غربي البلاد.

وأفاد مفتش المناجم محمد أكرم، أن استخراج العمال العالقين وانتشال جثامين المتوفين استغرق من المنقذين 24 ساعة.

شكاوى عمال المناجم

وعادة ما يشكو عمال المناجم في باكستان من عدم اتخاذ مالكي المناجم أي إجراءات سلامة أو تركيب معدات مطلوبة.

لكن رغم المخاطر وانخفاض الأجور، يعمل آلاف في المناجم في بلوشستان، حيث ترتفع معدلات البطالة مقارنة ببقية أنحاء باكستان.

وشهد الإقليم أيضًا تصاعدًا في هجمات المسلحين المتطرفين خلال الشهور الأخيرة.

 

 

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