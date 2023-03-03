انفجار منجم فحم يودي بحياة 6 أشخاص بباكستان اشتباكات وإطلاق نار بين الأمن الأردني وتجار المخدرات وظائف إدارية شاغرة لدى التصنيع الوطنية توقعات باستمرار الأمطار على العاصمة المقدسة والجموم للغد القبض على مقيمين بحوزتهما مبالغ مالية مجهولة المصدر وظائف شاغرة في مركز أرامكو الطبي مشجع اتحادي ضرير يخطف الأنظار: يا إتي ما أشوفك بعيني لكن أشوفك بقلبي مقتل العشرات بينهم نساء في انفجار أنبوب نفط ضخم بنيجيريا ثعابين ومخدرات وأسلحة وكحول في مداهمة لأكبر سجن بالفلبين حريق ضخم بإندونيسيا يودي بحياة 10 أشخاص وإصابة العشرات
أفاد مسؤولون، اليوم الجمعة، بانهيار جزء من منجم فحم جنوب غربي باكستان، نتيجة انفجار غاز الميثان، والذي راح ضحيته 6 من عمال المنجم وأصيب 5 آخرون.
ووقع الانفجار في مديرية هارناي في إقليم بلوشستان جنوب غربي البلاد.
وأفاد مفتش المناجم محمد أكرم، أن استخراج العمال العالقين وانتشال جثامين المتوفين استغرق من المنقذين 24 ساعة.
وعادة ما يشكو عمال المناجم في باكستان من عدم اتخاذ مالكي المناجم أي إجراءات سلامة أو تركيب معدات مطلوبة.
لكن رغم المخاطر وانخفاض الأجور، يعمل آلاف في المناجم في بلوشستان، حيث ترتفع معدلات البطالة مقارنة ببقية أنحاء باكستان.
وشهد الإقليم أيضًا تصاعدًا في هجمات المسلحين المتطرفين خلال الشهور الأخيرة.