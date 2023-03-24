انفجار هائل في سوريا بسبب أسطوانة غاز

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نجح عناصر الإطفاء في اللاذقية في إخماد حريقٍ نشب في منزل جراء انفجار أسطوانة غاز في حي الغراف في مدينة اللاذقية، وفقًا لوكالة الأنباء السورية سانا.
ونقلت الوكالة، عن قائد فوج الإطفاء في اللاذقية المقدم مهند جعفر، أن الحريق تسبب بإصابة صاحب المنزل بحروق سطحية بعد اشتعال النيران بكامل المنزل وتم إسعاف المصاب للمشفى.
وأتم جعفر: تم إخماد ثلاثة حرائق أخرى شملت حريق أعشاب وأسلاك كهربائية وخزان كهربائي في مناطق متفرقة بالمدينة.