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بعد يومين من هجوم داعش الدموي

انفجار يهز إقليم بلخ شمال أفغانستان

السبت ١١ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠١ مساءً
انفجار يهز إقليم بلخ شمال أفغانستان
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الشرطة الأفغانية وقوع انفجار في عاصمة إقليم بلخ شمال البلاد، اليوم السبت، بعد يومين من انفجار أعلن تنظيم “داعش” مسؤوليته عنه أسفر عن مقتل حاكم الإقليم.

مقتل شخص

وذكرت الشرطة الأفغانية، أن الانفجار أدى الى مقتل شخص وإصابة خمسة آخرين. وقال محمد آصف وزيري المتحدث باسم شرطة بلخ: “وقع انفجار في المنطقة الثانية للشرطة في بلخ، وسنعلن التفاصيل لاحقًا”، وأضاف أن الشرطة لا تتوقع عددًا كبيرًا من القتلى لكنها لا تزال تبحث.

وتحقق سلطات طالبان في الانفجار الذي أسفر عن مقتل حاكم الإقليم واثنين آخرين في مكتبه يوم الخميس الماضي.

انفجار قوي

وكان وقع انفجار قوي في مزار شريف عاصمة ولاية بلخ شمال أفغانستان، قبل أيام استهدف مقر إدارة حاكم الولاية، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والمصابين. وأكدت الشرطة حينها مقتل حاكم ولاية بلخ في طالبان، داود مزمل.

وفي وقت لاحق، أعلن تنظيم داعش، الخميس الماضي، مسؤوليته عن الهجوم الانتحاري الذي أسفر عن مقتل حاكم ولاية بلخ الأفغانية المعيّن من حركة طالبان.

تنظيم داعش

وقال التنظيم في بيان، نشرته وكالة أعماق التابعة له، إن أحد مقاتليه انتظر حاكم الولاية خارج مكتبه ثم سارع إليه مفجرًا حزامه الناسف مستهدفًا إياه بشكل مباشر”.

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