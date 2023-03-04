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تسبب الحادث بإصابات خطيرة

انقلاب حافلة أطفال في جبال الألب الفرنسية

السبت ٤ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٧ مساءً
انقلاب حافلة أطفال في جبال الألب الفرنسية
المواطن- فريق التحرير

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سقطت حافلة كانت تقل 40 طفلًا على منحدر في جبال الألب الفرنسية، اليوم السبت، مما تسبب في نقل السائق وشريكه إلى المستشفى بإصابات خطيرة.

وبحسب موقع سكاي نيوز، قال عمدة بلدة كورب، فابيان موليك، التي وقع فيها الحادث، إن 18 طفلًا وشخصًا بالغًا آخر عولجوا من إصابات طفيفة، مؤكدًا أن جميعهم في حالة جيدة، وفق ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.

وكانت الحافلة تقلّ طلابًا في مدرسة ابتدائية إلى منازلهم، بعد رحلة إلى جبال الألب الفرنسية.

انقلاب حافلة أطفال في جبال الألب الفرنسية

سبب الحادث

وأشار العمدة إلى أن السيناريو الأكثر احتمالًا، هو أن السائق كان يعاني من مشكلة طبية ما أثناء القيادة، وقال مسؤولون محليون لوسائل إعلام فرنسية، إن الأحوال الجوية كانت صافية عندما انحرفت الحافلة عن الطريق، ولم يكن هناك جليد أو ثلوج في الجزء الذي سقطت فيه الحافلة، لافتين إلى أن جميع الأطفال كانوا يرتدون أحزمة المقاعد.

وفتح المدعي العام الإقليمي تحقيقًا للوقوف على ملابسات الحادث.

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