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وثق مقطع فيديو متداول، تفاصيل حادثة انقلاب شاحنة محملة بالتراب على سيارة صغيرة في مكة المكرمة.
شاهد.. حادث انقلاب شاحنة محملة بالتراب على سيارة صغيرة في #مكة#السعودية pic.twitter.com/Y27J1YSQT8
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) March 12, 2023
وأظهر المقطع حجم التضرر في المركبة الصغيرة والتي تحطمت تماماً بعد انقلاب الشاحنة المحملة بالتراب عليها.
ولله الحمد لم يصب أي أحد بأذى جراء الحادث، وهرعت فرق الإنقاذ للموقع لتقديم المساعدة اللازمة.