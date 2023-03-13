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السيارة الصغيرة تحطمت تماماً

انقلاب شاحنة محملة بالتراب على سيارة صغيرة في مكة

الإثنين ١٣ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٠ صباحاً
انقلاب شاحنة محملة بالتراب على سيارة صغيرة في مكة
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو متداول، تفاصيل حادثة انقلاب شاحنة محملة بالتراب على سيارة صغيرة في مكة المكرمة.

السيارة تضررت تماماً

وأظهر المقطع حجم التضرر في المركبة الصغيرة والتي تحطمت تماماً بعد انقلاب الشاحنة المحملة بالتراب عليها.

ولله الحمد لم يصب أي أحد بأذى جراء الحادث، وهرعت فرق الإنقاذ للموقع لتقديم المساعدة اللازمة.

 

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