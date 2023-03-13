انهيار جليدي يدفن 12 سائحًا في سلوفاكيا

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نجت مجموعة مكونة من 12 سائحًا، تعرضوا للانجراف في انهيار جليدي بمرتفعات تاترا الجبلية السلوفاكية، من تحت الجليد.
ووفقًا لخدمة الإنقاذ الجبلية إتش زد إس” السلوفاكية، جرى نقل ثلاثة أشخاص إلى المستشفى بعد إصابتهم بجروح في الصدر والساقين، بينما لم يتعرض الآخرون لأي إصابات خطيرة.
وجرف الانهيار الجليدي مجموعة السائحين إلى أسفل التل، لكن لم يتم دفنهم إلى مسافة عميقة.
ولذلك كانوا قادرين على مساعدة بعضهم البعض في الحفر حتى وصل رجال الإنقاذ.
ولم يكن ممكنًا استخدام مروحية إنقاذ بسبب الطقس العاصف، وبحلول الوقت الذي وصل فيه رجال الإنقاذ ومعهم كلاب البحث، التقى بهم بالفعل بعض السائحين وهم يسيرون على الأقدام.
وقامت بقية المجموعة بالاعتناء بالسائح المصاب بإصابة بليغة، والذي لم يكن قادرًا على السير.