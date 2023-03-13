انهيار صخور على المركبات في عقبة ضلع بعسير

وثق مقطع فيديو متداول، انهيار وسقوط عدة صخور على المركبات في عقبة ضلع بمنطقة عسير أثناء هطول الأمطار.

انهيار وسقوط صخور على المركبات في عقبة ضلع بمنطقة #عسير أثناء هطول الأمطار pic.twitter.com/LoZPvvQboZ — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) March 13, 2023

انهيارات صخرية

ورصد الفيديو، انهيارات صخرية في عقبة ضلع بعسير أثناء هطول الأمطار، ما تسبب في تضرر عدد من المركبات وتعطيل حركة السير.

وظهرت فرق الإنقاذ في المكان، لإزالة ورفع الصخور المتساقطة عن طريق الشاحنات، بعدما تسببت الأمطار الغزيرة والسيول، في حدوث انهيارات صخرية.

وكان مرور منطقة عسير دعا قائدي المركبات بالمنطقة لأخذ الحيطة والحذر، وذلك بسبب الانهيارات الصخرية، خصوصًا في طرق العقبات، نتيجة الأمطار الغزيرة التي تشهدها المنطقة.

أمطار غزيرة

وشهدت منطقة عسير اليوم الاثنين، هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، شملت مدينة أبها ومحافظات محايل وخميس مشيط والمجاردة وبارق والبرك والحريضة وسراة عبيدة وظهران الجنوب والنماص والحرجة ورجال ألمع.

وشملت الأمطار مراكز مركزي بللحمر والشعف وعقبتي ضلع والصماء، ارتوت على إثرها الأودية والشعاب، ولا زالت السماء ملبدة بالغيوم.