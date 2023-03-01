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مشهد مروع تسبب فيه الزلزال

انهيار مئذنة في تركيا يشطر منزلاً لنصفين

الأربعاء ١ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٦:٠٣ مساءً
انهيار مئذنة في تركيا يشطر منزلاً لنصفين
المواطن- فريق التحرير

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على الرغم من مرور أكثر من 3 أسابيع على الزلزال الذي ضرب تركيا، إلا أن المشاهد الغريبة والصور الرهيبة للمباني المهدمة لا تزال تُتداول على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهر مقطع فيديو تم التقاطه بواسطة طائرة دون طيار، من أحد الأماكن التي تضررت من زلزال تركيا المدمر، مئذنة مسجد انهارت جرّاء الزلزال، فسقطت على المنزل المجاور وقسمته إلى جزأين.

ونشر موقع صحيفة يني شفق التركية، اليوم الأربعاء، هذا الفيديو قائلًا إنه حدث في أحد أحياء مدينة أديامان التركية.

حصيلة قتلى الزلزال

وقالت هيئة الكوارث والطوارئ التركية، اليوم الأربعاء، إن عدد القتلى في تركيا جراء الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد الشهر الماضي ارتفع إلى 45,089، ليرتفع العدد الإجمالي لقتلى الزلزال في تركيا وسوريا إلى حوالي 51 ألفا.

كما تسبب الزلزال والهزات القوية اللاحقة في إصابة أكثر من 108 آلاف شخص في تركيا وإيواء الملايين في خيام أو سعيهم للانتقال إلى مدن أخرى.

انهيار مئذنة في تركيا تسبب في انقسام منزل لنصفين

مئات الآلاف من الهزات الارتدادية

وأوضحت الإدارة أنها سجلت 9990 هزة ارتدادية عقب الزلزال الذي وقع في ولاية كهرمان مرعش في السادس من شهر فبراير الماضي، مبينة أن أعمال البحث والإنقاذ انتهت بنحو 21 ألف مبنى مهدم، وأن العمليات تركز حاليًا على إزالة الأنقاض بالكامل في المناطق المتضررة.

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