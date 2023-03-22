باب رزق جميل تخرج باكورة برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف

احتفلت شركة باب رزق جميل، إحدى الشركات الاجتماعية التابعة لمؤسسة مجتمع جميل السعودية، بتخريج الدفعة الأولى من المتدربين في “برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف في قطاع القهوة”، وذلك بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى ليوم المسؤولية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، حيث انطلق البرنامج في شهر نوفمبر الماضي برعاية كريمة من هيئة فنون الطهي بوزارة الثقافة، وتحت مظلة عام القهوة السعودية 2022. ونظرًا للنجاح الباهر الذي حققه البرنامج، أعلن في نفس الحفل عن إطلاق دورته الثانية بالتعاون مع المعهد العربي للقهوة، والتي ستضم 40 متدربًا جديدًا وستقام في عدة مدنٍ حول المملكة.

حضور كبير

وأقيم حفل التخرج بمدينة جدة في مسرح نفيسة شمس بحضور خريجي الدفعة الأولى وأهاليهم، وبإشراف الإدارة التنفيذية لشركة باب رزق جميل ومؤسسة مجتمع جميل السعودية، كالدكتورة مي طيبة، عضو مجلس أمناء مجتمع جميل السعودية والمدير التنفيذي لشركة باب رزق جميل، ومحمد عبدالغفار، مدير عام ريادة الأعمال والمبادرات الاجتماعية في مجتمع جميل السعودية، وعبدالله أبو طلب، مدير البرامج الاجتماعية في مجتمع جميل السعودية، إلى جانب ممثلي الجهات الشريكة في جوانب التدريب والتوظيف، مثل المعهد العربي للقهوة، وشركة “زد كافيه”، وشركة “أوفردوس”.

مستهدفات الرؤية

وتنسجم هذه المبادرة التدريبية مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبالخصوص برامج تنمية القدرات البشرية وبرنامج التحول الوطني، عبر المساهمة في تحسين جاهزية الشباب لدخول سوق العمل، والعمل على خفض نسب البطالة لتصل إلى 7%، إلى جانب دعم مساعي المملكة لتطوير صناعة القهوة والاحتفاء بتقاليدها الأصيلة، والارتقاء بها إلى مستويات عالمية. كما تعد هذه المبادرة مصداقًا مميزًا لمفهوم المسؤولية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، التي تعززها رؤية 2030 ضمن أهدافها الرامية إلى التحول في مفهوم العطاء من الرعوية إلى الاستدامة لتحقيق أثر أعمق على المجتمع على المدى البعيد، وذلك بالتزامن مع احتفال المملكة بالذكرى الأولى ليوم المسؤولية الاجتماعية بيوم 23 مارس، التي أقرها مجلس الوزراء الموقر في جلسته بيوم 22 نوفمبر 2022.

تدريب نظري وعملي

وقد امتدت الدورة التدريبية لثلاثة شهور، تلقى خلالها المشاركون تدريبًا نظريًا وعمليًا في فنون ومهارات تحضير القهوة في المعهد العربي للقهوة، بدءًا من تحميصها وإعدادها، إلى تقديمها والتعامل مع العملاء، مع التركيز على مبادئ ريادة الأعمال في القطاع. وقدمت أيضًا ورش عمل في مجال خدمة عملاء المقاهي، والتي ناقشت أصول التعامل مع العملاء لتحقيق الرضا، والمهارات الناعمة للبائع، والتقنيات الذكية للبيع في المقاهي. وبدأت المرحلة الأولى للبرنامج بتدريب 40 طالبًا في فن إعداد القهوة، لينتهي البرنامج بحصول الخريجين على شهادة معتمدة من المعهد العربي للقهوة وربطهم بشركاء التوظيف الراغبين في توسيع فرق عملهم من الكفاءات السعودية المؤهلة.

وبهذه المناسبة، قالت الدكتورة مي طيبة، المدير التنفيذي لشركة باب رزق جميل وعضو مجلس أمناء مؤسسة مجتمع جميل السعودية: “يتزامن حفل تخريج الدفعة الأولى من البرنامج مع الذكرى السنوية الأولى ليوم المسؤولية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، ليكون هذا البرنامج مثالًا ناجحًا لدور القطاع غير الربحي والقطاع الخاص في خدمة المجتمع وتنمية الاقتصاد. حيث حقق البرنامج في دورته الأولى نجاحًا كبيرًا لاستقطابه واختياره لمجموعة متميزة من الشباب الشغوف بهذا المجال الصاعد، ومن ثم توظيفهم في شركات متخصصة بالقهوة. وسنواصل في الدورة الثانية من البرنامج دعم القطاع والوصول إلى شريحةٍ أوسع من المستفيدين وأصحاب المصلحة، مع أخذ المنتسبين إلى المستوى التالي من السلم الوظيفي في قطاع القهوة، عبر إعدادهم لوظائف رئيس الباريستا، والمشرف العام، ومدير أعمال المقهى.”

بدوره، صرح محمد عبد الغفار، المدير العام لريادة الأعمال والمبادرات الاجتماعية في مجتمع جميل السعودية: “دأبت مؤسسة مجتمع جميل السعودية، منذ تأسيسها على توفير فرص عمل ملائمة لشباب وشابات الوطن، لتوفير حياة أفضل لأفراد المجتمع والحفاظ على ازدهار الاقتصاد الوطني في مختلف المجالات. ونحن نفخر برؤية هؤلاء الشباب اليافع والطموح وهم يخوضون غمار المساهمة الاقتصادية في قطاع القهوة السعودية وإثراء المحتوى المحلي فيه.”

برامج باب رزق جميل

تجدر الإشارة إلى أن برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف في قطاع القهوة هو إحدى البرامج التي تقيمها شركة باب رزق جميل بالشراكة مع المعهد العربي للقهوة، وذلك بدعم من مؤسسة مجتمع جميل السعودية، كجزء من إستراتيجيتها للمساهمة في تمكين الشباب السعودي من دخول سوق العمل.