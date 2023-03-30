باحث يعثر على كتلة من الذهب قيمتها 160 ألف دولار

عثر باحث هاوٍ عن الذهب على كتلة ذهب صلبة وضخمة تقدر قيمتها بـ240 ألف دولار أسترالي ما يعادل 160 ألف دولار، في أستراليا.

المثلث الذهبي

واكتشف الباحث هذه الكتلة بولاية فيكتوريا، في منطقة تُعرف باسم “المثلث الذهبي”، وتزن الصخرة المليئة بالذهب 4.6 كيلوجرام، وتحتوي على 2.6 كيلوجرام من المعدن الثمين.

ونُقلت عينة الذهب التي أُطلق عليها اسم “Lucky Strike Nugget” إلى متجر أدوات وأجهزة التنقيب “Lucky Strike Gold” في نهاية العام الماضي، وسُلّمت لمالك المتجر دارين كامب، حتى يقدّر قيمتها.

اكتشاف العمر

وقال كامب لشبكة CNN الأمريكية: “عندما مسكتها، أصابني الذهول. كان أمرًا لا يصدق. إنّه اكتشاف يحصل لمرة واحدة في العمر”.

ويعمل كامب في مجال التنقيب عن الذهب منذ 43 عامًا، وقال إنه “لم يسبق أن رأى صخرة بهذا الحجم تحوي هذه الكمية من الذهب بداخلها”. وأضاف أنّ “الناس في كثير من الأحيان يقصدون المتجر، ويحملون صخرة تشبه الذهب لكنها ليست كذلك”.

العثور على الصخرة الثمينة

وأوضح كامب أنّ الصخرة كانت قذرة للغاية، لذا لم يتمكن المنقّب، الذي لا يرغب بذكر اسمه، من رؤية الذهب على سطحها الخارجي، فقام بتكسيرها إلى قسمين لأنه اعتقد أنه ستكون هناك كتلة صلبة من الذهب في الداخل.

وقال إنه بمجرد تنظيفها، “كان يمكن رؤية الذهب على الصخرة”.

الذهب يستحق العناء

وقال كامب إن المنقب استخدم كاشف “Minelab Equinox 800” الذي تبلغ كلفته 800 دولار أمريكي.

وأضاف كامب، أن متجره يبيع مزيدًا من أجهزة الكشف في الآونة الأخيرة، معتبرًا أنّ “آلة تبلغ قيمتها 1200 دولار يمكنها العثور على الذهب”، ويعود ذلك على الأرجح إلى ارتفاع أسعار الفائدة وبحث الناس عن طرق لزيادة دخلهم.