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بعد وفاة ابنتها في حادث مروري

بادرة إنسانية.. طالبات جامعة عفت يحتفلن مع رئيسة الجامعة بيوم الأم

الأربعاء ٢٢ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٥٣ مساءً
بادرة إنسانية.. طالبات جامعة عفت يحتفلن مع رئيسة الجامعة بيوم الأم
المواطن - فريق التحرير

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في بادرة إنسانية جميلة، فاجأت عدد من طالبات جامعة عفت في محافظة جدة، رئيسة الجامعة الدكتورة هيفاء جمل الليل بالاحتفال بيوم الأم، بعد أن فقدت ابنتها الوحيدة في حادث مروري.

ووثق مقطع فيديو متداول، دخول الدكتورة هيفاء جمل إحدى القاعات، لتجد عددًا من الطالبات يحملن لافتات مكتوب عليها “يوم الأم” وعددًا من الورود، في احتفالية كبيرة، تضمنت أيضًا إحضارهن صورة كبيرة لها لشكرها.

وتبادلت عميدة الجامعة السلام والقبلات والأحضان مع الطالبات، معربة عن سعادتها بهذا الحفل، كما التقطت معهم عدد من الصور وسط الطاولة التي وضع عليها الحلويات.

جبر بالخاطر

وأبدى عدد من المغردين سعادتهم بهذه الاحتفالية الجميلة، وقالت إحدى المغردات “الله يجبر بخاطرهم ويرحم بنتها يا رب”.

وأضاف آخر: “عندما يكون الأستاذ أو الأستاذة مصدر عاطفة أبوية صادقة فإن الطلبة والطالبات وبالذات في التعليم الجامعي ينزلونهما منازل أبوية رفيعة حتى وإن كانا يمارسان الحرص المزعج في بعض الحالات”.

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