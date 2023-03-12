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بمناسبة مرور مئة عام على زيارته التاريخية لأوروبا

باريس تستضيف المحطة الثانية لمعرض “الفيصل”

الأحد ١٢ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٠ مساءً
باريس تستضيف المحطة الثانية لمعرض “الفيصل”
المواطن - فريق التحرير

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ينظم مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، معرضًا بعنوان «فيصل: حياة في قلب القرن العشرين»، بمناسبة مرور ١٠٠ عام على رحلة الملك فيصل بـن عبدالعزيـز – رحمه الله – التاريخية إلى أوروبا عام 1919م وتوقيع معاهدة فرساي، ويفتتح المعرض الذي يستضيفه مقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في باريس صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، بحضور الأميرة هيفاء بنت عبدالعزيز بن عياف آل مقرن المندوب الدائم للمملكة لدى منظمة اليونسكو، وسعادة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية فرنسا الأستاذ فهد بن معيوف الرويلي، وذلك صباح الاثنين 21 شعبان ١٤٤٤هـ الموافق ١٣ مارس ٢٠٢٣م، ويستمر حتى ٢٤ مارس ٢٠٢٣م.

أهداف المعرض

يهدف المعرض إلى إبراز أهمية الملك فيصل رحمه الله، وتعريف شعوب العالم بشخصيته وتاريخـه وسيرته بوصفـه نموذجًا للقائـد التاريخـي، وأحد ملوك المملكة البارزين، وأحد أبرز الشخصيات السياسية ذات التأثير العالمي في القرن العشرين، ويضم سبعة أقسام؛ القسم الأول «نجد» التي بدأت فيها حياة الملك فيصل ومنها انطلق في جولته إلى أوروبا، ويروي القسم الثاني «الهند» قصة زيارته وهو فتى للهند وكانت أول اتصال له مع العالم، فيما يتناول القسم الثالث «لندن» التي مثلت أول محطة أوروبية في جولته عام ١٩١٩م.

ويتحدث القسم الرابع «إنجلترا وويلز وأيرلندا» عن تفاصيل زيارته لبريطانيا وأيرلندا، أما القسم الخامس «في ساحات القتال»، فيرصد مشاهدات الفيصل لساحات القتال في أوروبا بعد عام واحد فقط من انتهاء الحرب العالمية الأولى، ويتحدث القسم السادس «باريس» عن زيارته لباريس ضمن محطات جولته الأوروبية، بينما يستعرض القسم السابع «الإرث» النتائج الإيجابية لزيارة فيصل التاريخية لأوروبا.

عرض مقتنيات الملك فيصل

كما يشتمل المعرض على مجموعة من أهــم مقتنيــات الملــك فيصــل الخاصــة، إضافــة إلــى عــدد مــن المخطوطــات والبرقيات والرسائل واللوحات والخرائط والصـور الفوتوغرافيـة التـي توثـق تاريـخ رحلة الفيصـل التاريخية لأوروبا قبل مئة عام، وكذلــك مجموعــة مــن المقالات الصحفية وصور التغطيات الصحفية التي تناولت تلك الرحلة التاريخية.

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