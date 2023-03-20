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بعد الخسارة ضد رين بثنائية

باريس سان جيرمان قد يتراجع عن تجديد عقد ميسي!

الإثنين ٢٠ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٣:٥٣ مساءً
باريس سان جيرمان قد يتراجع عن تجديد عقد ميسي!
المواطن - فريق التحرير

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تُخيم حالة من الجدل بشأن مستقبل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، بعد الخسارة ضد رين.

خسارة باريس سان جيرمان

ولعب باريس سان جيرمان ضد رين بالأمس، ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري الفرنسي لكرة القدم، وخسر الفريق الباريسي بهدفين دون رد عن طريق كارل توكو إيكامبي وأرنود كاليمويندو.

وتجمد رصيد الفريق الباريسي عند 66 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي الممتاز، فيما رفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي رين رصيده إلى 50 نقطة، ليحتل المركز الخامس.

باريس سان جيرمان ضد رين
جانب من المباراة – المصدر @PSG_arab

غموض موقف تجديد عقد ميسي

وذكرت صحيفة “ليكيب” الفرنسية: “أداء ميسي في الخسارة أمام رين بالدوري، لم يهدأ الشكوك تجاهه وسط مفاوضات تجديد عقده، كما أن مسؤولي باريس سان جيرمان لم يعودوا متأكدين من رغبتهم في تجديد عقده”.

وأضافت الصحيفة الفرنسية: “عقد ليونيل ميسي يتضمن إمكانية تجديده لموسم ثالث، إلا أن إدارة سان جيرمان توصلت لاتفاق شفهي على توقيع عقد جديد خلال تواجد ليونيل في قطر لخوض المونديال”.

ميسي في مباراة باريس سان جيرمان ضد رين
ميسي في المباراة – المصدر @PSG_arab

وتابعت “ليكيب”: “هناك اتجاه داخل النادي الباريسي يرى ضرورة تغيير القوام الهجومي للفريق، كما يشير آخرون إلى أن الاحتفاظ بميسي لن يكون جيدًا في ظل توتر العلاقة بينه وبين الجماهير”.

وجاء في ختام تقرير الصحيفة الفرنسية: “وذلك بجانب إطلاق جماهير باريس سان جيرمان صافرات الاستهجان ضد ميسي قبل مباراة رين، علاوة على تجاهل النجم الأرجنتيني تحيتهم رفقة الفريق بعد اللقاء”.

ليونيل ميسي
ميسي – المصدر @PSG_arab
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