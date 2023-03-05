باريس سان جيرمان يواصل انفراده بـ صدارة الدوري الفرنسي ويهزم نانت برباعية

نجح الفريق الكروي الأول بنادي باريس سان جيرمان في مواصلة الانفراد بـ صدارة الدوري الفرنسي، بعد فوزه الكبير على ضيفه نانت بنتيجة 4-2 مساء السبت في الجولة الـ26 من عمر المسابقة.

وكان الأرجنتيني ليونيل ميسي افتتح التسجيل لـ سان جيرمان في الدقيقة الـ12 من عمر الشوط الأول، ثم سجل اللاعب جاوين هام لاعب نانت هدفًا ثانيًا لـ سان جيرمان بالخطأ في مرماه بالدقيقة الـ18.

باريس سان جيرمان يضرب برباعية

ونجح بعدها نادي نانت في إحراز هدفين عبر كل من لودوفيتش بلاس وإجناتيوس جانجو في الدقيقتين الـ32 والـ39 قبل نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، سجل باريس سان جيرمان هدفين عبر اللاعبين البرتغالي دانيلو بيريرا والفرنسي كيليان مبابي في الدقيقتين الـ60 والـ91.

وأصبح الفرنسي مبابي الهدف التاريخي لفريق سان جيرمان برصيد 201 متخطيًا الأوروجوياني إدينسون كافاني الذي سجل 200 هدف لفريق العاصمة الفرنسية.

وبعد الفوز أصبح رصيد سان جيرمان 63 نقطة في صدارة الدوري الفرنسي، بينما تجمد رصيد نانت عند 28 نقطة في المركز الـ13.

وتُختتم مباريات الجولة الـ26 من الدوري الفرنسي اليوم الأحد بإقامة 7 مباريات وهم ” تروا ضد موناكو، مونبيليه ضد أنجيه، ستراسبورج ضد ستاد بريست، تولوز ضد كليرمون فوت، ستاد ريمس ضد أجاكسيو، ليون ضد لوريان، رين ضد مارسيليا”.

وكانت مباريات الجولة الـ26 انطلقت أول أمس الجمعة، بتعادل بين نيس وأوكسير بهدف لكل فريق، وفي مباراتي أمس السبت، تعادل لانس مع ليل بهدف لكل فريق، وفاز باريس سان جيرمان على نانت برباعية لهدفين.