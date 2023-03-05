Icon

ميلان يتعثر أمام فيورنتينا بـ الدوري الإيطالي Icon نزاهة تباشر قضية جنائية تتضمن الرشوة واستغلال الوظيفة وغسل الأموال Icon وليد الفراج: دخل مباراة الاتحاد والنصر من المتوقع وصوله لـ 7 ملايين ريال Icon دولة أوروبية تستعين بـ روبوت ينقل إليها هموم المواطنين Icon منافسة قوية بين الهلال والاتحاد لضم ميسي Icon رئيس الأركان الأمريكية: المهمة في سوريا تستحق المخاطرة Icon انقلاب حافلة أطفال في جبال الألب الفرنسية Icon كود البناء السعودي يساهم في رفع كفاءة المباني لمقاومة الزلازل Icon ترتيب دوري روشن بعد ختام مباريات الجولة الـ19 Icon مشاهد للأمطار وجريان السيول بعدد من مناطق المملكة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
مبابي أصبح الهداف التاريخي لـ سان جيرمان برصيد 201 هدفًا

باريس سان جيرمان يواصل انفراده بـ صدارة الدوري الفرنسي ويهزم نانت برباعية

الأحد ٥ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١:٢١ صباحاً
باريس سان جيرمان يواصل انفراده بـ صدارة الدوري الفرنسي ويهزم نانت برباعية
المواطن - محمد سمعه

مواضيع ذات علاقة

نجح الفريق الكروي الأول بنادي باريس سان جيرمان في مواصلة الانفراد بـ صدارة الدوري الفرنسي، بعد فوزه الكبير على ضيفه نانت بنتيجة 4-2 مساء السبت في الجولة الـ26 من عمر المسابقة.

وكان الأرجنتيني ليونيل ميسي افتتح التسجيل لـ سان جيرمان في الدقيقة الـ12 من عمر الشوط الأول، ثم سجل اللاعب جاوين هام لاعب نانت هدفًا ثانيًا لـ سان جيرمان بالخطأ في مرماه بالدقيقة الـ18.

باريس سان جيرمان يضرب برباعية

ونجح بعدها نادي نانت في إحراز هدفين عبر كل من لودوفيتش بلاس وإجناتيوس جانجو في الدقيقتين الـ32 والـ39 قبل نهاية الشوط الأول.

ليونيل ميسي

وفي الشوط الثاني، سجل باريس سان جيرمان هدفين عبر اللاعبين البرتغالي دانيلو بيريرا والفرنسي كيليان مبابي في الدقيقتين الـ60 والـ91.

وأصبح الفرنسي مبابي الهدف التاريخي لفريق سان جيرمان برصيد 201 متخطيًا الأوروجوياني إدينسون كافاني الذي سجل 200 هدف لفريق العاصمة الفرنسية.

وبعد الفوز أصبح رصيد سان جيرمان 63 نقطة في صدارة الدوري الفرنسي، بينما تجمد رصيد نانت عند 28 نقطة في المركز الـ13.

كيليان مبابي - باريس سان جيرمان ضد نانت

وتُختتم مباريات الجولة الـ26 من الدوري الفرنسي اليوم الأحد بإقامة 7 مباريات وهم ” تروا ضد موناكو، مونبيليه ضد أنجيه، ستراسبورج ضد ستاد بريست، تولوز ضد كليرمون فوت، ستاد ريمس ضد أجاكسيو، ليون ضد لوريان، رين ضد مارسيليا”.

وكانت مباريات الجولة الـ26 انطلقت أول أمس الجمعة، بتعادل بين نيس وأوكسير بهدف لكل فريق، وفي مباراتي أمس السبت، تعادل لانس مع ليل بهدف لكل فريق، وفاز باريس سان جيرمان على نانت برباعية لهدفين.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة في فروع الخطوط القطرية
وظائف

وظائف شاغرة في فروع الخطوط القطرية

وظائف
الهلال الأفضل آسيويًا في كأس العالم للأندية
آخر الاخبار

الهلال الأفضل آسيويًا في كأس العالم للأندية

آخر الاخبار
توقعات بحالة مطرية على 4 مناطق خلال الـ 24 ساعة المقبلة
السعودية اليوم

توقعات بحالة مطرية على 4 مناطق خلال...

السعودية اليوم
العنزي: قرار منع التصوير بالمساجد لم يصدر عن سوء ظن بالأئمة
السعودية اليوم

العنزي: قرار منع التصوير بالمساجد لم يصدر...

السعودية اليوم
السعودية اليوم

ملتقي الاستثمار يبحث رحلة تحول المملكة في...

السعودية اليوم
زلزال تركيا يتسبب في ارتفاع التضخم مجددًا فوق 40%
تقارير

زلزال تركيا يتسبب في ارتفاع التضخم مجددًا...

تقارير
شرطة الرياض: لا صحة لاختطاف طفلة وجاري القبض على من وثق ونشر محتوى مرئيًّا مخالفًا
السعودية اليوم

شرطة الرياض: لا صحة لاختطاف طفلة وجاري...

السعودية اليوم
رقم مميز لـ الهلال بالأدوار الإقصائية في آسيا
الرياضة

رقم مميز لـ الهلال بالأدوار الإقصائية في...

الرياضة