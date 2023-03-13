باكستانيان في قبضة الأمن لحيازتهما 3.35 كجم من الشبو

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيمين من الجنسية الباكستانية بمحافظة جدة، بحوزتهما (3.35) كيلوجرام من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو).

وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.