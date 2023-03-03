بايدن خضع لإزالة ورم سرطاني في فبراير الماضي

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أعلن أطباء بايدن أن الرئيس الأمريكي خضع لإزالة ورم جلدي سرطاني صغير في فبراير الماضي.
وقال طبيب البيت الأبيض: إن الرئيس جو بايدن خضع لجراحة إزالة ورم جلدي سرطاني صغير الشهر الماضي ولا يحتاج أي علاج إضافي.